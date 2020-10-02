Онлайн-конференция к 77-й годовщине окончания Битвы за Кавказ
7 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к 77-й годовщине окончания Битвы за Кавказ.
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Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- военный историк Алексей ИСАЕВ;
- руководитель Туапсинского подразделения Краевой Краснодарской Ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Сергей ЧЕЛПАНОВ.
9 октября в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ, учрежденный федеральным законом за подписью Президента России Владимира Путина 31 июля в год 75-летия Великой Победы.
Битва за Кавказ была одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях.
Об ожесточенных боях на Кубани и Северном Кавказе, о героях кровопролитных сражений, об увековечении памяти павших в битве за Кавказ и исторической правде пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- военный историк Алексей ИСАЕВ;
- руководитель Туапсинского подразделения Краевой Краснодарской Ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Сергей ЧЕЛПАНОВ.
9 октября в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ, учрежденный федеральным законом за подписью Президента России Владимира Путина 31 июля в год 75-летия Великой Победы.
Битва за Кавказ была одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях.
Об ожесточенных боях на Кубани и Северном Кавказе, о героях кровопролитных сражений, об увековечении памяти павших в битве за Кавказ и исторической правде пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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