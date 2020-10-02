https://ria.ru/20201002/bitva-za-kavkaz-1578112946.html

Онлайн-конференция к 77-й годовщине окончания Битвы за Кавказ

7 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к 77-й годовщине окончания Битвы за Кавказ.

2020-10-02T15:24

2020-10-02T15:24

2020-10-02T15:24

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201007/952925865.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;<br>- военный историк Алексей ИСАЕВ;<br>- руководитель Туапсинского подразделения Краевой Краснодарской Ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Сергей ЧЕЛПАНОВ.<br><br>9 октября в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ, учрежденный федеральным законом за подписью Президента России Владимира Путина 31 июля в год 75-летия Великой Победы.<br>Битва за Кавказ была одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях.<br>Об ожесточенных боях на Кубани и Северном Кавказе, о героях кровопролитных сражений, об увековечении памяти павших в битве за Кавказ и исторической правде пойдет речь на мероприятии.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы