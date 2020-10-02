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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578129907.html
В Минске задержали участников чатов, призывавших к насилию при протестах
Минская милиция установила участников чатов, якобы призывавших к сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, один мужчина признан подозреваемым по... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:26
2020-10-02T20:39
протесты в белоруссии
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<strong>МИНСК. 2 окт - РИА Новости.</strong> Минская милиция установила участников чатов, якобы призывавших к сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, один мужчина признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках, минимум 16 человек - в изоляторе, сообщили в пресс-службе МВД <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.Там утверждается, что переписка в чате "свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили". По месту жительства некоторых жителей белорусской столицы правоохранители, как утверждают милиционеры, изъяли пневматическое оружие, боеприпасы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.Одного из задержанных, 32-летнего минчанина, признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. В милиции заявили, что он выявлял автомобили правоохранителей, переписывал их номера и отправлял информацию активистам, чтобы те избегали задержаний, также он якобы перехватывал радиопереговоры милиционеров и публиковал их в чате, утверждается, что в его квартире нашли более 20 радиостанций."В отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в центре изоляции правонарушителей", - отмечается в сообщении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200930/minsk-1578007856.html
Они верили в анонимность в интернете... :-D
33
Пополняют тюрьмы, максимально забивая честными людьми,а где будут сидеть престу́пники!!!?????????????Мвд не объяснило!!!!??????????
31
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белоруссия
РИА Новости
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мвд белоруссии, белоруссия, в мире

В Минске задержали участников чатов, призывавших к насилию при протестах

19:26 02.10.2020 (обновлено: 20:39 02.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК. 2 окт - РИА Новости. Минская милиция установила участников чатов, якобы призывавших к сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, один мужчина признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках, минимум 16 человек - в изоляторе, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

"На фоне общественных волнений в сети появляются различные чаты: домов, микрорайонов и т.д. Они позиционируют себя как "мирные" мессенджеры, однако на поверку в них обсуждают стратегию поведения на протестах, в том числе, как избежать задержаний и ответственности, призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти. В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали", - говорится в сообщении.

Там утверждается, что переписка в чате "свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили". По месту жительства некоторых жителей белорусской столицы правоохранители, как утверждают милиционеры, изъяли пневматическое оружие, боеприпасы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.
Одного из задержанных, 32-летнего минчанина, признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. В милиции заявили, что он выявлял автомобили правоохранителей, переписывал их номера и отправлял информацию активистам, чтобы те избегали задержаний, также он якобы перехватывал радиопереговоры милиционеров и публиковал их в чате, утверждается, что в его квартире нашли более 20 радиостанций.
"В отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в центре изоляции правонарушителей", - отмечается в сообщении.
Сотрудники ОМОНа задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 15:55Протесты в Белоруссии
Минская милиция подтвердила, что применила газ во время протеста
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