https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578129907.html

В Минске задержали участников чатов, призывавших к насилию при протестах

Минская милиция установила участников чатов, якобы призывавших к сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, один мужчина признан подозреваемым по... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:26

2020-10-02T19:26

2020-10-02T20:39

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК. 2 окт - РИА Новости.</strong> Минская милиция установила участников чатов, якобы призывавших к сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, один мужчина признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках, минимум 16 человек - в изоляторе, сообщили в пресс-службе МВД <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.Там утверждается, что переписка в чате "свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили". По месту жительства некоторых жителей белорусской столицы правоохранители, как утверждают милиционеры, изъяли пневматическое оружие, боеприпасы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.Одного из задержанных, 32-летнего минчанина, признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. В милиции заявили, что он выявлял автомобили правоохранителей, переписывал их номера и отправлял информацию активистам, чтобы те избегали задержаний, также он якобы перехватывал радиопереговоры милиционеров и публиковал их в чате, утверждается, что в его квартире нашли более 20 радиостанций."В отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в центре изоляции правонарушителей", - отмечается в сообщении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200930/minsk-1578007856.html

Владислав Леончук Они верили в анонимность в интернете... :-D 33

Геннадий Букин Пополняют тюрьмы, максимально забивая честными людьми,а где будут сидеть престу́пники!!!?????????????Мвд не объяснило!!!!?????????? 31

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире