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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116434.html
Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы
Минск с 5 октября отозвал своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:06
2020-10-02T18:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Минск с 5 октября отозвал своих послов в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз."Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — говорится в его заявлении.Кроме того, Варшаве и <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсу</a> предложили сократить дипломатическое присутствие в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — из-за их "деструктивной деятельности". Количество дипломатов необходимо привести к паритету с числом сотрудников белорусских загранучреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников дипмиссий, Литве —14.Это решение было принято на фоне введения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> индивидуальных санкций против Минска. В список попали 40 человек, в том числе глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев, замкомандующего внутренними войсками ведомства Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба. При этом президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> рассчитывают на конструктивный диалог с ним.Как заявили в белорусском МИД, Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но не будет его публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Ситуация в БелоруссииМассовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протеста, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116935.html
Лукашенко не признал легитимность правительства Польши и Литвы
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и правильно сделал
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, литва, в мире

Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы

16:06 02.10.2020 (обновлено: 18:27 02.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Минск с 5 октября отозвал своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
"Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — говорится в его заявлении.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Кроме того, Варшаве и Вильнюсу предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — из-за их "деструктивной деятельности". Количество дипломатов необходимо привести к паритету с числом сотрудников белорусских загранучреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников дипмиссий, Литве —14.
Это решение было принято на фоне введения Евросоюзом индивидуальных санкций против Минска. В список попали 40 человек, в том числе глава МВД Белоруссии Юрий Караев, замкомандующего внутренними войсками ведомства Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба. При этом президент Александр Лукашенко в перечне не значится, поскольку в Брюсселе рассчитывают на конструктивный диалог с ним.
Как заявили в белорусском МИД, Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но не будет его публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
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Ситуация в Белоруссии

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.
Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протеста, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияЛитваВ мире
 
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