https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116434.html

Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы

Минск с 5 октября отозвал своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:06

2020-10-02T16:06

2020-10-02T18:27

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Минск с 5 октября отозвал своих послов в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз."Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — говорится в его заявлении.Кроме того, Варшаве и <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсу</a> предложили сократить дипломатическое присутствие в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — из-за их "деструктивной деятельности". Количество дипломатов необходимо привести к паритету с числом сотрудников белорусских загранучреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников дипмиссий, Литве —14.Это решение было принято на фоне введения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> индивидуальных санкций против Минска. В список попали 40 человек, в том числе глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев, замкомандующего внутренними войсками ведомства Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба. При этом президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> рассчитывают на конструктивный диалог с ним.Как заявили в белорусском МИД, Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но не будет его публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Ситуация в БелоруссииМассовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протеста, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116935.html

Olga Mironova Лукашенко не признал легитимность правительства Польши и Литвы 140

Ольга Занкова и правильно сделал 67

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, литва, в мире