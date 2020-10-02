https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116434.html
Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы
Минск с 5 октября отозвал своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:06
2020-10-02T16:06
2020-10-02T18:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Минск с 5 октября отозвал своих послов в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз."Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — говорится в его заявлении.Кроме того, Варшаве и <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсу</a> предложили сократить дипломатическое присутствие в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> — из-за их "деструктивной деятельности". Количество дипломатов необходимо привести к паритету с числом сотрудников белорусских загранучреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников дипмиссий, Литве —14.Это решение было принято на фоне введения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> индивидуальных санкций против Минска. В список попали 40 человек, в том числе глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев, замкомандующего внутренними войсками ведомства Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба. При этом президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> рассчитывают на конструктивный диалог с ним.Как заявили в белорусском МИД, Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но не будет его публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Ситуация в БелоруссииМассовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протеста, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116935.html
Olga Mironova
Лукашенко не признал легитимность правительства Польши и Литвы
140
Ольга Занкова
и правильно сделал
67
10
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, литва, в мире
МИНСК, 2 окт — РИА Новости.
Минск с 5 октября отозвал своих послов в Польше
и Литве
в белорусский МИД для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
"Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — говорится в его заявлении.
Кроме того, Варшаве и Вильнюсу
предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии
— из-за их "деструктивной деятельности". Количество дипломатов необходимо привести к паритету с числом сотрудников белорусских загранучреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников дипмиссий, Литве —14.
Это решение было принято на фоне введения Евросоюзом
индивидуальных санкций против Минска. В список попали 40 человек, в том числе глава МВД Белоруссии
Юрий Караев, замкомандующего внутренними войсками ведомства Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба. При этом президент Александр Лукашенко
в перечне не значится, поскольку в Брюсселе
рассчитывают на конструктивный диалог с ним.
Как заявили в белорусском МИД, Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но не будет его публиковать "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
Ситуация в Белоруссии
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская
, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.
Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протеста, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.