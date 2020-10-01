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Сын известной британской актрисы поразил Сеть своей красотой
Сын популярной актрисы и модели Элизабет Херли Демиан поразил пользователей Интернета своей внешностью. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:18
2020-10-01T15:18
шоу-бизнес
соцсети
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Сын популярной актрисы и модели Элизабет Херли Демиан поразил пользователей Интернета своей внешностью. На своей странице в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> юноша опубликовал черно-белый снимок, на котором изображено его лицо. "Очень взволнован тем, что присоединился к компании IMG", — написал Демиан, подчеркивая, что подписал контракт с крупнейшим модельным агентством мира, с которым сотрудничают Белла и ДжиДжи Хадид. Фолловеров удивила красота сына популярной актрисы:— В прямом смысле захватывает дыхание.— Ты был рожден, чтобы быть моделью, у тебя очень уникальная внешность.— Самое красивое лицо, которое я когда-либо видела.— Невероятная красота!— Огненный!— Лицо 21 века!— Никогда не видела мужчину красивее, чем ты!Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники". Ее 18-летний сын начал модельную карьеру в 2018 году, подписав контракт с агентством Tess Management. Также он известен ролью в сериале "Члены королевской семьи".
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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шоу-бизнес, соцсети

Сын известной британской актрисы поразил Сеть своей красотой

15:18 01.10.2020
 
© Фото : @damianhurley1/InstagramДэмиан Херли
Дэмиан Херли - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : @damianhurley1/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сын популярной актрисы и модели Элизабет Херли Демиан поразил пользователей Интернета своей внешностью.
На своей странице в Instagram юноша опубликовал черно-белый снимок, на котором изображено его лицо. "Очень взволнован тем, что присоединился к компании IMG", — написал Демиан, подчеркивая, что подписал контракт с крупнейшим модельным агентством мира, с которым сотрудничают Белла и ДжиДжи Хадид.
Фолловеров удивила красота сына популярной актрисы:
— В прямом смысле захватывает дыхание.
— Ты был рожден, чтобы быть моделью, у тебя очень уникальная внешность.
— Самое красивое лицо, которое я когда-либо видела.
— Невероятная красота!
— Огненный!
— Лицо 21 века!
— Никогда не видела мужчину красивее, чем ты!
Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники". Ее 18-летний сын начал модельную карьеру в 2018 году, подписав контракт с агентством Tess Management. Также он известен ролью в сериале "Члены королевской семьи".
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