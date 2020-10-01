https://ria.ru/20201001/vneshnost-1578054146.html

Сын известной британской актрисы поразил Сеть своей красотой

Сын популярной актрисы и модели Элизабет Херли Демиан поразил пользователей Интернета своей внешностью. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:18

2020-10-01T15:18

2020-10-01T15:18

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Сын популярной актрисы и модели Элизабет Херли Демиан поразил пользователей Интернета своей внешностью. На своей странице в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> юноша опубликовал черно-белый снимок, на котором изображено его лицо. "Очень взволнован тем, что присоединился к компании IMG", — написал Демиан, подчеркивая, что подписал контракт с крупнейшим модельным агентством мира, с которым сотрудничают Белла и ДжиДжи Хадид. Фолловеров удивила красота сына популярной актрисы:— В прямом смысле захватывает дыхание.— Ты был рожден, чтобы быть моделью, у тебя очень уникальная внешность.— Самое красивое лицо, которое я когда-либо видела.— Невероятная красота!— Огненный!— Лицо 21 века!— Никогда не видела мужчину красивее, чем ты!Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники". Ее 18-летний сын начал модельную карьеру в 2018 году, подписав контракт с агентством Tess Management. Также он известен ролью в сериале "Члены королевской семьи".

https://ria.ru/20201001/blondea-1578003173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, соцсети