https://ria.ru/20201001/vkontakte-1578073062.html
"ВКонтакте" заблокировала группу по продаже детей
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество с предложениями о продаже детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:11
2020-10-01T19:11
2020-10-01T19:43
россия
вконтакте
санкт-петербург
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/product_VKontakte" target="_blank">"ВКонтакте"</a> заблокировала сообщество с предложениями о продаже детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.В четверг представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщил РИА Новости, что омбудсмен направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по продаже детей в соцсети "ВКонтакте". Также аппарат детского омбудсмена обратился к администрации социальной сети с тем, чтобы сообщество было заблокировано."Данное сообщество заблокировано", - сообщили в пресс-службе.Собеседник агентства отметил, что соцсеть выступает категорически против деятельности подобных групп. Команда "ВКонтакте" блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми.В пресс-службе напомнили, что жалобы на подобный контент - самый быстрый и эффективный способ сообщить администрации соцсети о противоправном контенте. "Кнопки "Пожаловаться" есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Также при обнаружении опасных материалов или сообществ пользователи могут обращаться в службу поддержки", - отметили в пресс-службе.Группа, где публиковались, в частности, объявления беременных женщин о возможности продажи детей после их рождения, а также сообщения потенциальных усыновителей, была открыта для всех пользователей. В ней состояли 962 человека.
https://ria.ru/20200624/1573398330.html
https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html
3
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вконтакте, санкт-петербург, технологии, общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Социальная сеть "ВКонтакте"
заблокировала сообщество с предложениями о продаже детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
В четверг представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщил РИА Новости, что омбудсмен направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по продаже детей в соцсети "ВКонтакте". Также аппарат детского омбудсмена обратился к администрации социальной сети с тем, чтобы сообщество было заблокировано.
"Данное сообщество заблокировано", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что соцсеть выступает категорически против деятельности подобных групп. Команда "ВКонтакте" блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми.
В пресс-службе напомнили, что жалобы на подобный контент - самый быстрый и эффективный способ сообщить администрации соцсети о противоправном контенте. "Кнопки "Пожаловаться" есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Также при обнаружении опасных материалов или сообществ пользователи могут обращаться в службу поддержки", - отметили в пресс-службе.
Группа, где публиковались, в частности, объявления беременных женщин о возможности продажи детей после их рождения, а также сообщения потенциальных усыновителей, была открыта для всех пользователей. В ней состояли 962 человека.