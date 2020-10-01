https://ria.ru/20201001/vkontakte-1578073062.html

"ВКонтакте" заблокировала группу по продаже детей

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество с предложениями о продаже детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:11

2020-10-01T19:11

2020-10-01T19:43

россия

вконтакте

санкт-петербург

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/product_VKontakte" target="_blank">"ВКонтакте"</a> заблокировала сообщество с предложениями о продаже детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.В четверг представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщил РИА Новости, что омбудсмен направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по продаже детей в соцсети "ВКонтакте". Также аппарат детского омбудсмена обратился к администрации социальной сети с тем, чтобы сообщество было заблокировано."Данное сообщество заблокировано", - сообщили в пресс-службе.Собеседник агентства отметил, что соцсеть выступает категорически против деятельности подобных групп. Команда "ВКонтакте" блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми.В пресс-службе напомнили, что жалобы на подобный контент - самый быстрый и эффективный способ сообщить администрации соцсети о противоправном контенте. "Кнопки "Пожаловаться" есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Также при обнаружении опасных материалов или сообществ пользователи могут обращаться в службу поддержки", - отметили в пресс-службе.Группа, где публиковались, в частности, объявления беременных женщин о возможности продажи детей после их рождения, а также сообщения потенциальных усыновителей, была открыта для всех пользователей. В ней состояли 962 человека.

https://ria.ru/20200624/1573398330.html

https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html

3

россия

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, санкт-петербург, технологии, общество