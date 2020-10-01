https://ria.ru/20201001/vaktsinatsiya-1578067089.html
Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве
Порядка 600 медиков привиты в Москве от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:58
2020-10-01T17:58
2020-10-01T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:145:2959:1809_1400x0_80_0_0_03cd044adf637924db574239f0c3a2b4.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 600 медиков привиты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют себя хорошо, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день привито порядка 600 человек, все себя чувствуют хорошо, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привито порядка 6 тысяч человек, тоже все чувствуют себя хорошо", - сообщил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8998a84d802b5598a8b70aa09dd92d59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество