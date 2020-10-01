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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsinatsiya-1578067089.html
Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве
Порядка 600 медиков привиты в Москве от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:58
2020-10-01T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 600 медиков привиты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют себя хорошо, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день привито порядка 600 человек, все себя чувствуют хорошо, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привито порядка 6 тысяч человек, тоже все чувствуют себя хорошо", - сообщил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве

17:58 01.10.2020 (обновлено: 18:13 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Порядка 600 медиков привиты в Москве от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют себя хорошо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"На сегодняшний день привито порядка 600 человек, все себя чувствуют хорошо, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привито порядка 6 тысяч человек, тоже все чувствуют себя хорошо", - сообщил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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