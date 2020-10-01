https://ria.ru/20201001/vaktsinatsiya-1578067089.html

Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве

Порядка 600 медиков привиты в Москве от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:58

2020-10-01T17:58

2020-10-01T18:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 600 медиков привиты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от коронавируса, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка 6 тысяч человек, все чувствуют себя хорошо, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день привито порядка 600 человек, все себя чувствуют хорошо, в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привито порядка 6 тысяч человек, тоже все чувствуют себя хорошо", - сообщил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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