https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578041065.html

В Белоруссии первые добровольцы привились российской вакциной от COVID-19

Два первых добровольца привились в Белоруссии вакциной российского производства от коронавируса COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:59

2020-10-01T11:59

2020-10-01T11:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Два первых добровольца привились в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вакциной российского производства от коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Юлия Бородун."В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> вакцинированы первые два человека", - рассказала Бородун.Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). И.о. главы минздрава республики Дмитрий Пиневич сообщал, что уже более 4 тысяч белорусов выразили желание принять участие в вакцинации, которая организована на базе восьми медучреждений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии в последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, он держится на уровне более 300 за сутки. По данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 78 631, скончались в общей сложности 833 человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, минск, белоруссия, общество