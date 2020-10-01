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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578041065.html
В Белоруссии первые добровольцы привились российской вакциной от COVID-19
Два первых добровольца привились в Белоруссии вакциной российского производства от коронавируса COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:59
2020-10-01T11:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
минск
белоруссия
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Два первых добровольца привились в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вакциной российского производства от коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Юлия Бородун."В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> вакцинированы первые два человека", - рассказала Бородун.Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). И.о. главы минздрава республики Дмитрий Пиневич сообщал, что уже более 4 тысяч белорусов выразили желание принять участие в вакцинации, которая организована на базе восьми медучреждений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии в последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, он держится на уровне более 300 за сутки. По данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 78 631, скончались в общей сложности 833 человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, минск, белоруссия, общество

В Белоруссии первые добровольцы привились российской вакциной от COVID-19

11:59 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Два первых добровольца привились в Белоруссии вакциной российского производства от коронавируса COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Юлия Бородун.
"В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города Минска вакцинированы первые два человека", - рассказала Бородун.
Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России. Финансирование клинических исследований в Белоруссии осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). И.о. главы минздрава республики Дмитрий Пиневич сообщал, что уже более 4 тысяч белорусов выразили желание принять участие в вакцинации, которая организована на базе восьми медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии в последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, он держится на уровне более 300 за сутки. По данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 в республике составило 78 631, скончались в общей сложности 833 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинскБелоруссияОбщество
 
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