https://ria.ru/20201001/udmurtiya-1578075043.html

В Удмуртии первые десять врачей сделали прививки от COVID-19

Десять врачей больниц Удмуртии, работающие в "красной зоне", первыми в регионе получили вакцину от коронавирусной инфекции, всего в республике до конца года... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:53

2020-10-01T19:53

2020-10-01T19:53

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

александр бречалов

здоровье - общество

общество

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<strong>УФА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Десять врачей больниц Удмуртии, работающие в "красной зоне", первыми в регионе получили вакцину от коронавирусной инфекции, всего в республике до конца года поступят почти 1,3 тысячи доз новой вакцины, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>."Вакцину от коронавирусной инфекции поставили 10 медицинских работников Удмуртии. Первыми вакцину получают медики, работающие в "красных зонах" ковидных центров, или по роду служебной деятельности имеющие высокий риск заражения", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", напомнив, что вакцина состоит из двух компонентов, и если первый компонент не дал осложнений, второй ставят через 21 день.Он отметил, что перед вакцинацией обязательно сдают тест на COVID-19 и наличие антител, а в день прививки проходят врачебный осмотр. "Сама вакцина должна храниться в определенных температурных условиях, строго при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Перед введением ее размораживают на глазах у пациента в течение семи минут. После этого вакцина вводится в левое предплечье. После первой вакцинации пациент должен ежедневно сообщать о своем состоянии на сайте Госуслуг", - пояснил глава Удмуртии.По его словам, до конца года в республику поступят 1299 доз новой вакцины."У нас сейчас начинается вакцинация новой вакциной, опыта по которой еще очень мало в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Три сотрудника, которые первые привились от коронавирусной инфекции, рассказывали о гриппоподобных реакциях на первые-вторые сутки, сейчас они живут обычной жизнью, работают, все хорошо. Мне сегодня поставили прививку, это обычный укол в плечо. А организм вырабатывает иммунитет, учится, реагируя на небольшую дозу новой для него инфекции. Мы обязаны на своем опыте показать людям, что это такое, что это безопасно для них", - цитирует пресс-служба главы региона замминистра здравоохранения Удмуртии Никиту Свирина.По данным оперштаба республики, в Удмуртии на 1 октября зафиксировано 5476 случаев заражения коррнавирусной инфекцией, 96 летальных случаев – за последние сутки скончалась 78-летняя женщина.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/volontery-1578074748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/maska-1577115317.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, общество