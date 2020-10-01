В Удмуртии первые десять врачей сделали прививки от COVID-19
УФА, 1 окт – РИА Новости. Десять врачей больниц Удмуртии, работающие в "красной зоне", первыми в регионе получили вакцину от коронавирусной инфекции, всего в республике до конца года поступят почти 1,3 тысячи доз новой вакцины, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Вакцину от коронавирусной инфекции поставили 10 медицинских работников Удмуртии. Первыми вакцину получают медики, работающие в "красных зонах" ковидных центров, или по роду служебной деятельности имеющие высокий риск заражения", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", напомнив, что вакцина состоит из двух компонентов, и если первый компонент не дал осложнений, второй ставят через 21 день.
Он отметил, что перед вакцинацией обязательно сдают тест на COVID-19 и наличие антител, а в день прививки проходят врачебный осмотр. "Сама вакцина должна храниться в определенных температурных условиях, строго при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Перед введением ее размораживают на глазах у пациента в течение семи минут. После этого вакцина вводится в левое предплечье. После первой вакцинации пациент должен ежедневно сообщать о своем состоянии на сайте Госуслуг", - пояснил глава Удмуртии.
По его словам, до конца года в республику поступят 1299 доз новой вакцины.
"У нас сейчас начинается вакцинация новой вакциной, опыта по которой еще очень мало в Российской Федерации. Три сотрудника, которые первые привились от коронавирусной инфекции, рассказывали о гриппоподобных реакциях на первые-вторые сутки, сейчас они живут обычной жизнью, работают, все хорошо. Мне сегодня поставили прививку, это обычный укол в плечо. А организм вырабатывает иммунитет, учится, реагируя на небольшую дозу новой для него инфекции. Мы обязаны на своем опыте показать людям, что это такое, что это безопасно для них", - цитирует пресс-служба главы региона замминистра здравоохранения Удмуртии Никиту Свирина.
По данным оперштаба республики, в Удмуртии на 1 октября зафиксировано 5476 случаев заражения коррнавирусной инфекцией, 96 летальных случаев – за последние сутки скончалась 78-летняя женщина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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