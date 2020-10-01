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Туризм
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578044222.html
Эксперты рассказали, нужен ли россиянам цифровой код в Турции
Эксперты объяснили, нужен ли российским туристам код для заселения в турецкие отели, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:20
2020-10-01T13:20
коронавирус covid-19
мвд турции
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты объяснили, нужен ли российским туристам код для заселения в турецкие отели, <a href="https://www.tourdom.ru/news/eksperty-obyasnili-nuzhen-li-turistam-kod-dlya-zaseleniya-v-oteli-turtsii.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Ранее МВД Турции <a href="https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578001681.html" target="_blank">разослало</a> циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в гостиницы граждане теперь должны иметь цифровой HES-код с целью предотвращения распространения коронавируса.Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними.Эта информация обеспокоила турагентов, у которых возник вопрос: касается ли требование о получении HES-кода иностранных туристов, которые прибывают в Турцию. По словам экспертов, проживающих там, в циркуляре содержится разъяснение, что получать код должны только граждане страны, а также те, кто имеет вид на жительство. На туристов это правило не распространяется. Эту информацию подтвердил владелец крупной туристической компании Рашад Мамедов. По его словам, у гостей даже нет регистрации на сайте Госуслуг Турции.
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578001681.html
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Новости
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коронавирус covid-19, мвд турции, туризм, туристы, новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, нужен ли россиянам цифровой код в Турции

13:20 01.10.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Эксперты объяснили, нужен ли российским туристам код для заселения в турецкие отели, сообщает TourDom.ru.
Ранее МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в гостиницы граждане теперь должны иметь цифровой HES-код с целью предотвращения распространения коронавируса.
Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними.
Эта информация обеспокоила турагентов, у которых возник вопрос: касается ли требование о получении HES-кода иностранных туристов, которые прибывают в Турцию. По словам экспертов, проживающих там, в циркуляре содержится разъяснение, что получать код должны только граждане страны, а также те, кто имеет вид на жительство. На туристов это правило не распространяется. Эту информацию подтвердил владелец крупной туристической компании Рашад Мамедов. По его словам, у гостей даже нет регистрации на сайте Госуслуг Турции.
На одной из улиц Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 15:16Туризм
В Турции ввели цифровой код для поездок в транспорте и проживания в отеле
 
ТуризмКоронавирус COVID-19МВД ТурцииТуризмтуристыНовости - ТуризмТурция
 
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