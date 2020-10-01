https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578043549.html

Власти Турции объяснили опасные маневры российских пилотов

Российские пилоты самолетов-амфибий Бе-200, помогавшие тушить лесные пожары в районе Антальи, совершили опасные маневры из-за недопонимания с диспетчерской... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:34

2020-10-01T12:34

2020-10-01T17:13

бе-200

турция

анкара

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Российские пилоты самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a>, помогавшие тушить лесные пожары в районе Антальи, совершили опасные маневры из-за недопонимания с диспетчерской службой, сообщает <a href="https://www.sabah.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sabah </a>со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.По информации СМИ, экипаж получил разрешение снизиться с четырех до полутора тысяч футов. Из-за проблем с переводом летчики резко снизили высоту, чтобы зайти на посадку. После этого самолет быстро сменил траекторию и пошел на второй заход на приземление по правильной траектории.Ранее газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank">Milliyet</a> писала, что Анкара запросила информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий, арендованных для тушения лесных пожаров в Турции. Как отмечало СМИ, после забора воды Бе-200ЧС пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе (район Антальи), чем вызвал беспокойство жителей.При этом, как заявлял РИА Новости член совета директоров компании — эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев, Анкара не требовала никаких объяснений от российских пилотов. Собеседник агентства подчеркнул, что маршрут, в том числе точку забора воды, определяют по согласованию с диспетчером, в экипаж входят российские и турецкие пилоты. На борту также находится представитель лесничества.

https://ria.ru/20200214/1564787547.html

Андрей Никифоров Так ,может отозвать пилотов, пусть сами вёдрами тушат..Турция не самая лесная страна-всё сгорит и потухнет само собой.. 135

Hymeleon RUS Может быть турецким диспетчерам запретить называть высоты в футах? Или ИКАО перестать страдать фигнёй и принять единую систему мер в гражданской авиации?.. 95

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турция

анкара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бе-200, турция, анкара, в мире