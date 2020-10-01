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Звезда "Антикиллера" опубликовала откровенное фото
Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram откровенную фотографию. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:56
2020-10-01T00:56
любовь толкалина
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Известная российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_lyubov-tolkalina" target="_blank">Любовь Толкалина</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> откровенную фотографию.Женщина позирует вполоборота к зрителю, верхняя часть ее тела обнажена. Грудь актриса прикрывает руками.Фотографию Толкалина сопроводила рассказом Евгения Сулеса. "Немного о Любви", – кратко подписала она фрагмент из него.Многие подписчики, помимо комментариев с комплиментами, поздравили актрису с Днем ангела."Фото называется "Пришествие музы"."Потрясная!!! Улыбка огонь"."Люба! Любушка! Любовь! С именинами Вас!!! Счастья, здоровья, творческих успехов, красоты и мира", – написали поклонники.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
любовь толкалина, россия, шоу-бизнес

Звезда "Антикиллера" опубликовала откровенное фото

00:56 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛюбовь Толкалина
Любовь Толкалина - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram откровенную фотографию.
Женщина позирует вполоборота к зрителю, верхняя часть ее тела обнажена. Грудь актриса прикрывает руками.
Фотографию Толкалина сопроводила рассказом Евгения Сулеса. "Немного о Любви", – кратко подписала она фрагмент из него.
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Немного о Любви. Рассказ Евгения Сулеса @evgenysules : « Оля не хотела идти на свидание с Колей. А Таня очень даже. Тогда они решили поменяться местами. И на свидание пошла Таня, как будто она Оля. Коля ничего не заметил. Это было обидно Оле. Хотя она любила Германа. А Герман в тот день увидел Таню с Колей и подумал, что это Оля, перестал с ней общаться и назло стал встречаться с Оксаной, которую добивался Сергей. Сергей обиделся и записался добровольцем на войну. На войне ему оторвало руку, и он ушёл в монастырь. В монастыре его так и звали «однорукий монах». Это произвело впечатление на Михаила, молодого прозаика, любившего гулять по территории монастыря. Он написал одноименную повесть и стал лауреатом «Ясной Поляны». На вручении премии он познакомился с Олей, той самой, которая не пошла на свидание с Колей, и они поженились, родили одиннадцать детей, жили счастливо и умерли в один день в преклонном возрасте от модной болезни. А Коля, говорят, стал пиратом, уплыл на захваченном корабле в далёкие моря и там погиб от рук пьяной проститутки. Зато увидел много такого, чего не видели ни Оля, ни Таня, ни Герман, ни Оксана, ни Сергей, ни Михаил.» foto @quite_unfair

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Многие подписчики, помимо комментариев с комплиментами, поздравили актрису с Днем ангела.
"Фото называется "Пришествие музы".
"Потрясная!!! Улыбка огонь".
"Люба! Любушка! Любовь! С именинами Вас!!! Счастья, здоровья, творческих успехов, красоты и мира", – написали поклонники.
 
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Любовь ТолкалинаРоссияШоу-бизнес
 
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