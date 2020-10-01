https://ria.ru/20201001/tolkalina-1578027994.html

Звезда "Антикиллера" опубликовала откровенное фото

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram откровенную фотографию. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:56

2020-10-01T00:56

2020-10-01T00:56

любовь толкалина

россия

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Известная российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_lyubov-tolkalina" target="_blank">Любовь Толкалина</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> откровенную фотографию.Женщина позирует вполоборота к зрителю, верхняя часть ее тела обнажена. Грудь актриса прикрывает руками.Фотографию Толкалина сопроводила рассказом Евгения Сулеса. "Немного о Любви", – кратко подписала она фрагмент из него.Многие подписчики, помимо комментариев с комплиментами, поздравили актрису с Днем ангела."Фото называется "Пришествие музы"."Потрясная!!! Улыбка огонь"."Люба! Любушка! Любовь! С именинами Вас!!! Счастья, здоровья, творческих успехов, красоты и мира", – написали поклонники.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь толкалина, россия, шоу-бизнес