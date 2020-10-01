Звезда "Антикиллера" опубликовала откровенное фото
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Немного о Любви. Рассказ Евгения Сулеса @evgenysules : « Оля не хотела идти на свидание с Колей. А Таня очень даже. Тогда они решили поменяться местами. И на свидание пошла Таня, как будто она Оля. Коля ничего не заметил. Это было обидно Оле. Хотя она любила Германа. А Герман в тот день увидел Таню с Колей и подумал, что это Оля, перестал с ней общаться и назло стал встречаться с Оксаной, которую добивался Сергей. Сергей обиделся и записался добровольцем на войну. На войне ему оторвало руку, и он ушёл в монастырь. В монастыре его так и звали «однорукий монах». Это произвело впечатление на Михаила, молодого прозаика, любившего гулять по территории монастыря. Он написал одноименную повесть и стал лауреатом «Ясной Поляны». На вручении премии он познакомился с Олей, той самой, которая не пошла на свидание с Колей, и они поженились, родили одиннадцать детей, жили счастливо и умерли в один день в преклонном возрасте от модной болезни. А Коля, говорят, стал пиратом, уплыл на захваченном корабле в далёкие моря и там погиб от рук пьяной проститутки. Зато увидел много такого, чего не видели ни Оля, ни Таня, ни Герман, ни Оксана, ни Сергей, ни Михаил.» foto @quite_unfair