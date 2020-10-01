https://ria.ru/20201001/toksikolog-1578052039.html

Омский токсиколог привел доводы против версии об отравлении Навального

Омские медики не обнаружили у Алексея Навального повреждений органов, ответственных за детоксикацию, что говорит о том, что в его организме не было ядовитых... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:46

2020-10-01T14:46

2020-10-01T14:46

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Омские медики не обнаружили у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> повреждений органов, ответственных за детоксикацию, что говорит о том, что в его организме не было ядовитых веществ, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."Мы обратили внимание, что не были повреждены органы, ответственные за детоксикацию – это легкие, почки и печень. Что тоже говорит о том, что ядовитых веществ не было в организме. Ядовитые вещества в первую очередь поражают именно эти органы – с первой минуты попадания яда в организм. Поражения этих органов не было на протяжении всего времени пребывания", – рассказал Сабаев РИА Новости.Он уточнил, что Навальному в омской клинике не проводили детоксикационную терапию, так как медики не нашли признаков отравления. Пациент при этом остался жив, что подтверждает верную стратегию лечения, пояснил токсиколог.По его словам, врачи вели программу лечения метаболического состояния. "А это уже заболевание, а не воздействие химических агентов. Это нарушение органов внутренней секреции, это нарушение метаболизма. Это тяжелый метаболический мешок, метаболический хаос, как я его называю, который нужно было привести в определенное русло, вывести обмен веществ на определенную траекторию, дабы не получить фатальные осложнения, вот с чем мы боролись", – рассказал Сабаев.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578047157.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578044469.html

veter smoriadyl Мозг у иностранного агента точно пострадал. 15

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омск

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск