https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578066385.html

Собянин рассказал о ситуации с оказанием плановой медицинской помощи

Власти Москвы стараются не выводить большие клиники по плановой медпомощи из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:51

2020-10-01T17:51

2020-10-01T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА,1 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> стараются не выводить большие клиники по плановой медпомощи из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>"."Мы в плановой помощи не отказываем, более того, мы проанализировали объемы плановой помощи с начала года. Она не уменьшилась по сравнению с 2019, то есть все основные параметры сохранились... Все больницы работают и принимают планово больных, в том числе и Боткинская больница", - сообщил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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