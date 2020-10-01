https://ria.ru/20201001/shtrafy-1587755999.html

Пассажиров в Самаре будут штрафовать за отсутствие масок

Пассажиров в Самаре будут штрафовать за отсутствие масок

Пассажиров общественного транспорта в Самаре с 1 октября будут штрафовать за отсутствие масок, такая мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:56

2020-10-01T10:56

2020-12-04T20:56

здоровье - общество

самара

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582249941_0:0:1559:876_1400x0_80_0_0_fb87e81aea2e7ce09399e0899859ecb8.jpg

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиров общественного транспорта в Самаре с 1 октября будут штрафовать за отсутствие масок, такая мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии города."С 1 октября 2020 года в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, такая мера связана со стабильным ростом заболеваемости коронавирусом. Отмечается, что размер штрафа для граждан составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Размер повторного штрафа может составить для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.По информации пресс-службы, также за последнюю неделю в Самаре втрое увеличено количество бригад, которые проводят ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и маршрутках. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, которые имеют право выписывать административные протоколы на нарушителей масочного режима, уточнили в мэрии города."Проверки общественного транспорта в Самаре нацелены на то, чтобы транспорт не двигался с места, пока все пассажиры не наденут маски. Из-за одного нерадивого пассажира может произойти задержка рейса, а на транспортное предприятие, допускающее нарушение масочного режима, также будет наложен штраф", - сказано в релизе.В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать.С начала пандемии в Самарской области подтвержден 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.

https://ria.ru/20200701/1573747987.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, самара, самарская область