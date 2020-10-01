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Пассажиров в Самаре будут штрафовать за отсутствие масок
Пассажиров в Самаре будут штрафовать за отсутствие масок
Пассажиров общественного транспорта в Самаре с 1 октября будут штрафовать за отсутствие масок, такая мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:56
2020-12-04T20:56
здоровье - общество
самара
самарская область
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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиров общественного транспорта в Самаре с 1 октября будут штрафовать за отсутствие масок, такая мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии города."С 1 октября 2020 года в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, такая мера связана со стабильным ростом заболеваемости коронавирусом. Отмечается, что размер штрафа для граждан составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Размер повторного штрафа может составить для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.По информации пресс-службы, также за последнюю неделю в Самаре втрое увеличено количество бригад, которые проводят ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и маршрутках. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, которые имеют право выписывать административные протоколы на нарушителей масочного режима, уточнили в мэрии города."Проверки общественного транспорта в Самаре нацелены на то, чтобы транспорт не двигался с места, пока все пассажиры не наденут маски. Из-за одного нерадивого пассажира может произойти задержка рейса, а на транспортное предприятие, допускающее нарушение масочного режима, также будет наложен штраф", - сказано в релизе.В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать.С начала пандемии в Самарской области подтвержден 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.
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здоровье - общество, самара, самарская область

Пассажиров в Самаре будут штрафовать за отсутствие масок

10:56 01.10.2020 (обновлено: 20:56 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на железнодорожной станции "Сеятель" в Новосибирске
Мужчина в медицинской маске на железнодорожной станции Сеятель в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиров общественного транспорта в Самаре с 1 октября будут штрафовать за отсутствие масок, такая мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии города.
"С 1 октября 2020 года в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такая мера связана со стабильным ростом заболеваемости коронавирусом. Отмечается, что размер штрафа для граждан составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Размер повторного штрафа может составить для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, также за последнюю неделю в Самаре втрое увеличено количество бригад, которые проводят ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и маршрутках. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, которые имеют право выписывать административные протоколы на нарушителей масочного режима, уточнили в мэрии города.
"Проверки общественного транспорта в Самаре нацелены на то, чтобы транспорт не двигался с места, пока все пассажиры не наденут маски. Из-за одного нерадивого пассажира может произойти задержка рейса, а на транспортное предприятие, допускающее нарушение масочного режима, также будет наложен штраф", - сказано в релизе.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан, масочный режим продолжает действовать.
С начала пандемии в Самарской области подтвержден 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.
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