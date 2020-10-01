https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html

Собянин сообщил, что в московских школах очагов COVID-19 не было

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не было. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:53

2020-10-01T17:53

2020-10-01T18:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не было."Благодаря этим мерам у нас ни в одной школе очагов не было, то есть не было такого, что в одной школе были десятки заболеваний. Нет, одно-два заболевания в школе", - сказал он в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Мэр уточил, что в системе образования Москвы почти 1,5 миллиона учащихся, еще около 150 тысяч работающих в системе. По его словам, 25% от заболевших - это подростки, учащиеся и студенты."То есть получается 25% школьники и подростки, и 25% - бабушки и дедушки", - рассказал он, отметив, что корреляция очевидна. Поэтому было важно разорвать цепочки заболеваний. Это позволят сделать две недели каникул.За это время можно будет выявить заболевших, добавил Собянин. Около 2 миллионов человек удастся вывести из ежедневного контакта.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/temperatura-1578059474.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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