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https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html
Собянин сообщил, что в московских школах очагов COVID-19 не было
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не было. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:53
2020-10-01T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
сергей собянин
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общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не было."Благодаря этим мерам у нас ни в одной школе очагов не было, то есть не было такого, что в одной школе были десятки заболеваний. Нет, одно-два заболевания в школе", - сказал он в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Мэр уточил, что в системе образования Москвы почти 1,5 миллиона учащихся, еще около 150 тысяч работающих в системе. По его словам, 25% от заболевших - это подростки, учащиеся и студенты."То есть получается 25% школьники и подростки, и 25% - бабушки и дедушки", - рассказал он, отметив, что корреляция очевидна. Поэтому было важно разорвать цепочки заболеваний. Это позволят сделать две недели каникул.За это время можно будет выявить заболевших, добавил Собянин. Около 2 миллионов человек удастся вывести из ежедневного контакта.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/temperatura-1578059474.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин сообщил, что в московских школах очагов COVID-19 не было

17:53 01.10.2020 (обновлено: 18:03 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не было.
"Благодаря этим мерам у нас ни в одной школе очагов не было, то есть не было такого, что в одной школе были десятки заболеваний. Нет, одно-два заболевания в школе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр уточил, что в системе образования Москвы почти 1,5 миллиона учащихся, еще около 150 тысяч работающих в системе. По его словам, 25% от заболевших - это подростки, учащиеся и студенты.
"То есть получается 25% школьники и подростки, и 25% - бабушки и дедушки", - рассказал он, отметив, что корреляция очевидна. Поэтому было важно разорвать цепочки заболеваний. Это позволят сделать две недели каникул.
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За это время можно будет выявить заболевших, добавил Собянин. Около 2 миллионов человек удастся вывести из ежедневного контакта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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