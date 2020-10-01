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"Слишком крупное тело": Ирину Шейк обругали в Сети за новую фотосессию
Супермодель Ирина Шейк во время съемок новой фотосессии попала в объектив папарацци и возмутила пользователей Интернета. Соответствующие снимки опубликовал... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:33
2020-10-01T12:33
шоу-бизнес
ирина шейк
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> во время съемок новой фотосессии попала в объектив папарацци и возмутила пользователей Интернета. Соответствующие снимки опубликовал <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8790589/Irina-Shayk-poses-storm-collection-chic-outfits-boat-shoot-Lake-Como.html">Daily Mail</a>.На них Шейк позирует на яхте в облегающих нарядах. Первый образ состоит из короткого топа и узкой юбки, второй — из блестящего платья. На третьем фото модель изображена в черном бюстгальтере и такого же цвета юбке. В комментариях под статьей пользователи заметили, что наряды слишком малы манекенщице, а сама она выглядит очень крупной:— Бедная женщина даже не может застегнуть платье до верха или юбку, потому что ее тело слишком большое.— Все эти одежды слишком малы для нее.— Наконец-то я чем-то похожа на Ирину… Мокрые сальные волосы и попытки втиснуться в слишком маленькую одежду!— Смотрите, даже модели не могут застегнуть юбку.— Полностью переоцененная.Однако нашлись и те, кто вступился в защиту модели. Они отметили, что звезда выглядит сногсшибательно, а наряды на съемках зачастую подбирают не по размеру.
https://ria.ru/20200919/sheyk-1577480625.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, ирина шейк

"Слишком крупное тело": Ирину Шейк обругали в Сети за новую фотосессию

12:33 01.10.2020
 
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanМодель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк во время съемок новой фотосессии попала в объектив папарацци и возмутила пользователей Интернета. Соответствующие снимки опубликовал Daily Mail.
На них Шейк позирует на яхте в облегающих нарядах. Первый образ состоит из короткого топа и узкой юбки, второй — из блестящего платья. На третьем фото модель изображена в черном бюстгальтере и такого же цвета юбке.
В комментариях под статьей пользователи заметили, что наряды слишком малы манекенщице, а сама она выглядит очень крупной:
— Бедная женщина даже не может застегнуть платье до верха или юбку, потому что ее тело слишком большое.
— Все эти одежды слишком малы для нее.
— Наконец-то я чем-то похожа на Ирину… Мокрые сальные волосы и попытки втиснуться в слишком маленькую одежду!
— Смотрите, даже модели не могут застегнуть юбку.
— Полностью переоцененная.
Однако нашлись и те, кто вступился в защиту модели. Они отметили, что звезда выглядит сногсшибательно, а наряды на съемках зачастую подбирают не по размеру.
Супермодель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Шоу-бизнесИрина Шейк
 
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