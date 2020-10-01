https://ria.ru/20201001/shatunov-1578034443.html

Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"

Девятый арбитражный апелляционный суд решил рассмотреть заново иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, требующего признать незаконным лицензионный... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:10

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2020-10-01T10:10

культура

юрий шатунов

андрей разин

девятый арбитражный апелляционный суд

ласковый май

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сочи

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> решил рассмотреть заново иск бывшего солиста "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_yuriy-shatunov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Шатунова</a>, требующего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы, следует из материалов суда.Такое решение суд вынес в ходе рассмотрения апелляционной жалобы одного из ответчиков, индивидуального предпринимателя Руслана Филатова, на принятое в июле решение арбитражного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, удовлетворившего иск Шатунова."Переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются. По закону, апелляционный суд переходит к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, если нижестоящим судом допущены процессуальные нарушения. При этом решение первой инстанции отменяется.В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому Филатов передал права на использование песен второму ответчику - "Честной музыке". Как пояснил представитель Шатунова, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять более 20 песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на свой договор с Филатовым.Однако, по словам представителя истца, на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с их автором Сергеем Кузнецовым.Представитель "Честной музыки" заявил в суде, что Филатов при заключении спорного лицензионного договора гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с продюсером "Ласкового мая" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Разиным</a>, по которому получил права на песни, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым от 29 декабря 1992 года.Суд, удовлетворяя иск Шатунова, указал, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Суд сослался на решение Пресненского суда Москвы, который в 2016 году с помощью почерковедческой экспертизы установил, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Арбитражный суд также признал не имеющими преюдициального значения для данного спора судебные акты, вынесенные в разные годы судами <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополя</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову."Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.

https://ria.ru/20200501/1570859522.html

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юрий шатунов, андрей разин, девятый арбитражный апелляционный суд, ласковый май, мираж, москва, сочи, ставрополь, общество