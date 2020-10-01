Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов на премьере фильма "Ласковый май"
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд решил рассмотреть заново иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, требующего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы, следует из материалов суда.
Такое решение суд вынес в ходе рассмотрения апелляционной жалобы одного из ответчиков, индивидуального предпринимателя Руслана Филатова, на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск Шатунова.
"Переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются. По закону, апелляционный суд переходит к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, если нижестоящим судом допущены процессуальные нарушения. При этом решение первой инстанции отменяется.
В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому Филатов передал права на использование песен второму ответчику - "Честной музыке". Как пояснил представитель Шатунова, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять более 20 песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на свой договор с Филатовым.
Однако, по словам представителя истца, на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с их автором Сергеем Кузнецовым.
Представитель "Честной музыки" заявил в суде, что Филатов при заключении спорного лицензионного договора гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, по которому получил права на песни, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым от 29 декабря 1992 года.
Суд, удовлетворяя иск Шатунова, указал, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Суд сослался на решение Пресненского суда Москвы, который в 2016 году с помощью почерковедческой экспертизы установил, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Арбитражный суд также признал не имеющими преюдициального значения для данного спора судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.
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