Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201001/ptitsy-1578285953.html
Мосприрода вместе с волонтерами проведет народный учет птиц 3 и 4 октября
Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 3 и 4 октября, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:18
2020-10-05T18:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576514553_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_c8b5d8f648386f860646cc49945096fd.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> будут 3 и 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В ведомстве рассказали, что для того, чтобы принять участие в международной акции EuroBirdwatch–2020, нужно определиться с природной территорией, скачать подробный чек-лист, 3 или 4 октября выйти на место и отметить, кого удалось заметить.Все собранные и обработанные данные передадут партнерству "Птицы и люди", а затем в координационный центр акции в Люксембурге.EuroBirdwatch – международный научный флэшмоб, или иначе говоря - акция, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.В прошлом году в этом мероприятии приняли участие любители птиц более чем из 35 стран. Согласно итоговым данным за 2019 год, в России в учете приняли участие 2840 человек, насчитавших вместе 138 962 птицы, относящиеся к 241 виду.По итогам прошлого года из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. Именно по этому показателю Россия впервые в истории Общеевропейского учета вышла на первое место в 2019 году.
https://realty.ria.ru/20200930/listya-1577980098.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576514553_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_9cab53ba141268faf7524db6c2a17b25.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва

Мосприрода вместе с волонтерами проведет народный учет птиц 3 и 4 октября

12:18 01.10.2020 (обновлено: 18:08 05.10.2020)
 
© Фото предоставлено "Мосприродой"Домик для птиц на территории одного из московских парков
Домик для птиц на территории одного из московских парков - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото предоставлено "Мосприродой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 3 и 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве организатором международной акции EuroBirdwatch-2020 является ГПБУ "Мосприрода". В этом году московские природные территории примут участие в мероприятии уже в третий раз. Профессиональные экологи понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Принять участие в народном учете птиц могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых. С Собой нужно взять средства индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что для того, чтобы принять участие в международной акции EuroBirdwatch–2020, нужно определиться с природной территорией, скачать подробный чек-лист, 3 или 4 октября выйти на место и отметить, кого удалось заметить.
Все собранные и обработанные данные передадут партнерству "Птицы и люди", а затем в координационный центр акции в Люксембурге.
EuroBirdwatch – международный научный флэшмоб, или иначе говоря - акция, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 09:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Опавшие листья в Москве будут использовать в качестве удобрений
В прошлом году в этом мероприятии приняли участие любители птиц более чем из 35 стран. Согласно итоговым данным за 2019 год, в России в учете приняли участие 2840 человек, насчитавших вместе 138 962 птицы, относящиеся к 241 виду.
По итогам прошлого года из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. Именно по этому показателю Россия впервые в истории Общеевропейского учета вышла на первое место в 2019 году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Роспотребнадзор пояснил, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19
21:24Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Карабаху
21:17В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"
21:10НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
21:08В Госдепе призвали найти долговременное решение конфликта в Карабахе
21:06Протестующие возводят баррикады в центре Бишкека
20:56В НАСА рассказали, как будут искать утечку воздуха на МКС
20:53В США выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
20:51Власти Москвы не намерены вводить пропускной режим
20:50Бывшего топ-менеджера госкомпании задержали за продажу секретных сведений
20:38Литва отзывает посла в Белоруссии
20:36Умерла режиссер Майя Маркова
20:28Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным
20:24В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой "цветной революции"
20:14В Москве за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за масок
20:10Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в обострении в Карабахе
20:01На МКС приостановили поиск утечки воздуха в российском модуле
19:55Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
19:51Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России
19:47В московском цирке раскрыли подробности гибели человека от лап медведя
Лента новостейМолния