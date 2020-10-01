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Мосприрода вместе с волонтерами проведет народный учет птиц 3 и 4 октября
Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы будут 3 и 4 октября, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:18
2020-10-01T12:18
2020-10-05T18:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> будут 3 и 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В ведомстве рассказали, что для того, чтобы принять участие в международной акции EuroBirdwatch–2020, нужно определиться с природной территорией, скачать подробный чек-лист, 3 или 4 октября выйти на место и отметить, кого удалось заметить.Все собранные и обработанные данные передадут партнерству "Птицы и люди", а затем в координационный центр акции в Люксембурге.EuroBirdwatch – международный научный флэшмоб, или иначе говоря - акция, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.В прошлом году в этом мероприятии приняли участие любители птиц более чем из 35 стран. Согласно итоговым данным за 2019 год, в России в учете приняли участие 2840 человек, насчитавших вместе 138 962 птицы, относящиеся к 241 виду.По итогам прошлого года из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. Именно по этому показателю Россия впервые в истории Общеевропейского учета вышла на первое место в 2019 году.
https://realty.ria.ru/20200930/listya-1577980098.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Мосприрода вместе с волонтерами проведёт народный учет птиц, наблюдать и считать пернатых на природных территориях Москвы
будут 3 и 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве организатором международной акции EuroBirdwatch-2020 является ГПБУ "Мосприрода". В этом году московские природные территории примут участие в мероприятии уже в третий раз. Профессиональные экологи понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Принять участие в народном учете птиц могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых. С Собой нужно взять средства индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что для того, чтобы принять участие в международной акции EuroBirdwatch–2020, нужно определиться с природной территорией, скачать подробный чек-лист, 3 или 4 октября выйти на место и отметить, кого удалось заметить.
Все собранные и обработанные данные передадут партнерству "Птицы и люди", а затем в координационный центр акции в Люксембурге.
EuroBirdwatch – международный научный флэшмоб, или иначе говоря - акция, в которой принимают участие почти все европейские страны. Главная цель акции – одновременно силами волонтёров на всем континенте подсчитать численность птиц. Нужно учитывать всех встречающихся птиц, в том числе и перелётных.
В прошлом году в этом мероприятии приняли участие любители птиц более чем из 35 стран. Согласно итоговым данным за 2019 год, в России в учете приняли участие 2840 человек, насчитавших вместе 138 962 птицы, относящиеся к 241 виду.
По итогам прошлого года из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. Именно по этому показателю Россия впервые в истории Общеевропейского учета вышла на первое место в 2019 году.