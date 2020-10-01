Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/pozhilye-1578067020.html
Собянин призвал пожилых москвичей учитывать риски при походах в магазины
Прогулки и походы в магазины и поликлиники москвичам старше 65 лет разрешены, но нужно учитывать риски и самим контролировать ситуацию, заявил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:57
2020-10-01T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569013591_0:0:2935:1652_1400x0_80_0_0_86bc4a8c2651d43531ed42c02420f500.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Прогулки и походы в магазины и поликлиники москвичам старше 65 лет разрешены, но нужно учитывать риски и самим контролировать ситуацию, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Для 65+ домашний режим введен, но при этом мы разрешаем гулять, ходить в аптеку, поликлинику, магазин, но просто надо понимать, что каждый такой поход - это определенный риск. И здесь надо самим контролировать ситуацию. Если вы видите, что много людей в магазине, не надо туда заходить, давайте подождем. Самое лучшее - вообще туда не ходить", - сказал Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он предложил обращаться в колл-центры, к социальным работникам, которые помогут доставить продукты, купить и привезти лекарства, выгулять животных. Собянин добавил, что помогать готовы 7 тысяч социальных работников, они сегодня уже выполняют заказы тысяч москвичей."Мы обеспечиваем и лекарствами, и продовольствием вплоть до того, что привозим дрова на дачные участки. В том числе и услугу по выписке больничных листов, чтобы вы не ходили за ними. Это горожане 65+, которые работали, но в связи с этим режимом должны перейти либо на удаленку, либо взять больничный лист. Поэтому все услуги оказываются. Конечно, если вам необходимо, гуляйте, но... не надо общаться с соседями, с незнакомыми людьми", - отметил мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569013591_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6de3974982bf157292514bbe82af5b52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин призвал пожилых москвичей учитывать риски при походах в магазины

17:57 01.10.2020 (обновлено: 18:30 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМужчина выбирает товары в магазине "Пятерочка" в Москве
Мужчина выбирает товары в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прогулки и походы в магазины и поликлиники москвичам старше 65 лет разрешены, но нужно учитывать риски и самим контролировать ситуацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Для 65+ домашний режим введен, но при этом мы разрешаем гулять, ходить в аптеку, поликлинику, магазин, но просто надо понимать, что каждый такой поход - это определенный риск. И здесь надо самим контролировать ситуацию. Если вы видите, что много людей в магазине, не надо туда заходить, давайте подождем. Самое лучшее - вообще туда не ходить", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 09:46Распространение нового коронавируса
Найдено натуральное средство от коронавируса
Он предложил обращаться в колл-центры, к социальным работникам, которые помогут доставить продукты, купить и привезти лекарства, выгулять животных. Собянин добавил, что помогать готовы 7 тысяч социальных работников, они сегодня уже выполняют заказы тысяч москвичей.
"Мы обеспечиваем и лекарствами, и продовольствием вплоть до того, что привозим дрова на дачные участки. В том числе и услугу по выписке больничных листов, чтобы вы не ходили за ними. Это горожане 65+, которые работали, но в связи с этим режимом должны перейти либо на удаленку, либо взять больничный лист. Поэтому все услуги оказываются. Конечно, если вам необходимо, гуляйте, но... не надо общаться с соседями, с незнакомыми людьми", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния