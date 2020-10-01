https://ria.ru/20201001/pozhilye-1578067020.html

Собянин призвал пожилых москвичей учитывать риски при походах в магазины

Прогулки и походы в магазины и поликлиники москвичам старше 65 лет разрешены, но нужно учитывать риски и самим контролировать ситуацию, заявил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:57

2020-10-01T17:57

2020-10-01T18:30

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Прогулки и походы в магазины и поликлиники москвичам старше 65 лет разрешены, но нужно учитывать риски и самим контролировать ситуацию, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Для 65+ домашний режим введен, но при этом мы разрешаем гулять, ходить в аптеку, поликлинику, магазин, но просто надо понимать, что каждый такой поход - это определенный риск. И здесь надо самим контролировать ситуацию. Если вы видите, что много людей в магазине, не надо туда заходить, давайте подождем. Самое лучшее - вообще туда не ходить", - сказал Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он предложил обращаться в колл-центры, к социальным работникам, которые помогут доставить продукты, купить и привезти лекарства, выгулять животных. Собянин добавил, что помогать готовы 7 тысяч социальных работников, они сегодня уже выполняют заказы тысяч москвичей."Мы обеспечиваем и лекарствами, и продовольствием вплоть до того, что привозим дрова на дачные участки. В том числе и услугу по выписке больничных листов, чтобы вы не ходили за ними. Это горожане 65+, которые работали, но в связи с этим режимом должны перейти либо на удаленку, либо взять больничный лист. Поэтому все услуги оказываются. Конечно, если вам необходимо, гуляйте, но... не надо общаться с соседями, с незнакомыми людьми", - отметил мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество