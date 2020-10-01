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Площадь пожаров в Воронежской области выросла с утра четверга почти втрое
Площадь пожаров в Воронежской области, которая утром составляла примерно 90 гектаров, превысила 290 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:54
2020-10-01T16:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Площадь пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, которая утром составляла примерно 90 гектаров, превысила 290 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону."Площадь пожара в Лискинском районе выросла до 166 гектаров, а в Павловском - до 100 гектаров. По Ольховатскому району без изменений, огонь локализован на 25 гектарах. Идет тушение", - информирует ведомство.Отмечается, что сейчас в регионе с огнем борются более 500 пожарных."В Воронежскую область направлен вертолет Ми-8 и 100 пожарных со спецтехникой из Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html
воронежская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия

Площадь пожаров в Воронежской области выросла с утра четверга почти втрое

15:54 01.10.2020 (обновлено: 16:26 01.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВертолет КА-32 МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Воронежской области
Вертолет КА-32 МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Площадь пожаров в Воронежской области, которая утром составляла примерно 90 гектаров, превысила 290 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону.
"Площадь пожара в Лискинском районе выросла до 166 гектаров, а в Павловском - до 100 гектаров. По Ольховатскому району без изменений, огонь локализован на 25 гектарах. Идет тушение", - информирует ведомство.
Отмечается, что сейчас в регионе с огнем борются более 500 пожарных.
"В Воронежскую область направлен вертолет Ми-8 и 100 пожарных со спецтехникой из Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
 
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