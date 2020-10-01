https://ria.ru/20201001/pozhar-1578057175.html

Площадь пожаров в Воронежской области выросла с утра четверга почти втрое

Площадь пожаров в Воронежской области, которая утром составляла примерно 90 гектаров, превысила 290 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:54

2020-10-01T15:54

2020-10-01T16:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578054654_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_b64512089db6d4d1a80aeafaa0ae0884.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Площадь пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, которая утром составляла примерно 90 гектаров, превысила 290 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону."Площадь пожара в Лискинском районе выросла до 166 гектаров, а в Павловском - до 100 гектаров. По Ольховатскому району без изменений, огонь локализован на 25 гектарах. Идет тушение", - информирует ведомство.Отмечается, что сейчас в регионе с огнем борются более 500 пожарных."В Воронежскую область направлен вертолет Ми-8 и 100 пожарных со спецтехникой из Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия