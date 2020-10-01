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СК возбудил дело из-за пожара под Воронежем, где сгорело 50 строений
Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка Воронежской области, который уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:40
2020-10-01T16:13
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, который уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом, сообщило СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в селе Николаевка Павловского района", - говорится в сообщении.По данным ведомства, из-за возгорания сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района на площади 35 гектаров огнем уничтожено 50 строений, из них 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек. Погибших и пострадавших нет."Производство расследования поручено наиболее опытным следователям и следователям-криминалистам аппарата управления", - отмечается в сообщении.Следователи на месте выясняют все обстоятельства пожара, в том числе проверяют правильность и полноту работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности."Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана принципиальная правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что пожар в Николаевке возник после того, как упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Прокуратура пообещала дать оценку соблюдению законодательства сетевой компанией, которая ответственна за ЛЭП.
https://ria.ru/20200929/pozhary-1577952503.html
https://ria.ru/20201001/ukraina-1578050040.html
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воронежская область
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следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия

СК возбудил дело из-за пожара под Воронежем, где сгорело 50 строений

15:40 01.10.2020 (обновлено: 16:13 01.10.2020)
 
© Фото : РИА ВоронежПожар из-за упавшего на ЛЭП дерева в селе Николаевка Воронежской области
Пожар из-за упавшего на ЛЭП дерева в селе Николаевка Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : РИА Воронеж
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка Воронежской области, который уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом, сообщило СУ СК России по региону.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в селе Николаевка Павловского района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за возгорания сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района на площади 35 гектаров огнем уничтожено 50 строений, из них 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек. Погибших и пострадавших нет.
"Производство расследования поручено наиболее опытным следователям и следователям-криминалистам аппарата управления", - отмечается в сообщении.
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Следователи на месте выясняют все обстоятельства пожара, в том числе проверяют правильность и полноту работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности.
"Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана принципиальная правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар в Николаевке возник после того, как упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Прокуратура пообещала дать оценку соблюдению законодательства сетевой компанией, которая ответственна за ЛЭП.
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Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
 
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