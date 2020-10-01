https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html

СК возбудил дело из-за пожара под Воронежем, где сгорело 50 строений

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка Воронежской области, который уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:40

2020-10-01T15:40

2020-10-01T16:13

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578058167_0:41:800:491_1400x0_80_0_0_852a7976fbc89dc08a95cfeb2456352f.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в селе Николаевка <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, который уничтожил 50 строений, в том числе 21 жилой дом, сообщило СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в селе Николаевка Павловского района", - говорится в сообщении.По данным ведомства, из-за возгорания сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района на площади 35 гектаров огнем уничтожено 50 строений, из них 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек. Погибших и пострадавших нет."Производство расследования поручено наиболее опытным следователям и следователям-криминалистам аппарата управления", - отмечается в сообщении.Следователи на месте выясняют все обстоятельства пожара, в том числе проверяют правильность и полноту работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности."Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана принципиальная правовая оценка. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что пожар в Николаевке возник после того, как упавшее на ЛЭП дерево вызвало искру, от нее загорелся лес, а затем огонь переметнулся на село. Прокуратура пообещала дать оценку соблюдению законодательства сетевой компанией, которая ответственна за ЛЭП.

https://ria.ru/20200929/pozhary-1577952503.html

https://ria.ru/20201001/ukraina-1578050040.html

1

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия