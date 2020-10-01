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https://ria.ru/20201001/podrostki-1578027157.html
Сломала ногу: за что 17-летней девушке из Туапсе грозит тюрьма
Бросок через спину, удар по лицу, удушающий прием — драку между двумя несовершеннолетними девушками обсуждал весь Туапсе. Не обошлось без травм — ссадины,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:00
2020-10-01T10:07
дети
семья
подростки
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Бросок через спину, удар по лицу, удушающий прием — драку между двумя несовершеннолетними девушками обсуждал весь Туапсе. Не обошлось без травм — ссадины, синяки, перелом. Кто зачинщик, непонятно. Подростки перекладывают вину друг на друга. Конфликт случился два года назад, но разбирательства продолжаются до сих пор. Той, что постарше, грозит до десяти лет лишения свободы. В сути истории разбиралось РИА Новости."Виноваты обе"Около семи часов вечера 17 августа 2018-го Валерия (все имена несовершеннолетних изменены в их интересах) и ее одноклассница Екатерина встретились с товарищами у одной из школ Туапсе. Всего на пару часов — девушки живут за городом и спешили на последний автобус."Нас было восемь в компании. Можно сказать, я новичок. Катя знакома с ребятами больше месяца, — рассказывает Лера РИА Новости. — Сидели на лавочке, болтали. Я отошла на пару минут — ответить на мамин звонок. Когда вернулась, увидела Свету. Вдруг она начала оскорблять Катю, бросила в нее окурок сигареты, позвала "за гаражи". Остальные отмалчивались. Никто не хотел связываться со Светой. Она высокая, крупная, занималась единоборствами. Всегда твердила, что ей семнадцать лет. А нам — по пятнадцать. Я мало что о ней знала, мы учились в разных школах. А вот мальчики и девочки из компании ее хорошо помнят: раньше они дружили, пока она не разругалась со всеми".Света Иванова, по словам девушки, держит всех в страхе, грозит расправой. Лера не раз защищала от нее Катю. Обычно расходились мирно, без кулаков. "Она ни с того ни с сего набросилась на подругу с руганью. Думала, пообщаемся и все уладим. Отошли в сторону. И она тут же зарядила мне в плечо. Завязалась драка. Я ударила ее всего раз — по лицу. Света же перекинула меня через себя, мы упали. Потом она применила удушающий прием: зажала мне ногами шею, — делится подробностями Лера. — Мне было трудно дышать. Ребята услышали, как я кричу, подбежали и разняли нас. И мы с Катей просто ушли. Я боялась, что Света снова на меня бросится".Подростки — свидетели драки — усадили Свету на старый диван у мусорных баков. Самостоятельно она передвигалась с трудом, добраться до дома помог незнакомый мужчина. Лера сразу рассказала матери о случившимся. В ночь на 18 августа к ним нагрянули сотрудники ПДН."Сообщили, что у Светы перелом. Как выяснилось, она младше моей Леры на два года. Ей тогда было 13, хоть на вид и больше, — говорит мама Леры Елена Иващенко. — Утром я пошла в больницу — найти Свету и ее маму. Но девочке уже наложили гипс и отправили домой. Номер матери я отыскала, пыталась пообщаться. Все-таки драка есть драка, виноваты обе. Но она меня и слушать не желала".ПроверкиДевочек отправили на судмедэкспертизу. В сентябре 2018-го пришли результаты. Больше всего пострадала Света. Перелом малой берцовой кости левой ноги специалисты Туапсе расценили как вред здоровью средней тяжести. По просьбе матери через месяц 13-летней девушке назначили повторную независимую экспертизу уже в Краснодаре. Эксперты подтвердили выводы коллег из Туапсе.В ноябре 2019 года полиция возбудила дело по части первой статьи 112 УК — "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Мать Ивановой посчитала, что этого недостаточно, и настояла на третьей экспертизе, которую провели в Ростове-на-Дону. О результатах стало известно в апреле этого года: два перелома малоберцовой кости, а также большеберцовой, таранной и плюсневой. Кроме того, выявили повреждения связок. А это уже тяжкий вред здоровью.Полиция передала дело в Следственный комитет, взяли его на контроль и в прокуратуре. Специалист пресс-службы ведомства сообщил РИА Новости, что по итогам проверок утверждено обвинительное заключение по части второй статьи 111 УК: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Лере грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы отправили в Туапсинский суд.Вторая сторонаМы пытались связаться со Светой и ее матерью. На звонки и сообщения корреспондента РИА Новости они так и не ответили. В распоряжении агентства есть обвинительное заключение.У Ивановой своя версия. Она якобы гуляла с подругой Алиной, та решила поздороваться с компанией подростков, где как раз были Лера и Катя. Света осталась в другом месте, ждала Алину долго, в конце концов отправилась искать. И встретила тех, с кем не очень хотела видеться. Не все обрадовались Свете: Катя начала ее оскорблять, Лера позвала "на диалог". Девушки покинули территорию школы, остановились у мусорных баков. Иванова, не успев произнести ни слова, получила удар по лицу. Затем Лера толкнула ее в грудь. Света потеряла равновесие и свалилась на землю. Лера била ее ногами по голове, лопаткам, таскала за волосы. Потом всем весом прыгнула на левую ногу. Иванова, пытаясь защититься, оттолкнула Леру. Та упала, но продолжала наносить удары руками и снова схватила за волосы.Света жаловалась на сильные боли в голове, ухудшение слуха. Подростки, прибежавшие разнимать девушек, подняли ее и посадили на диван. Наступать на левую ногу она не могла: волочила за собой. Помог тринадцатилетней девочке случайный прохожий — довел до дома. Затем скорая отвезла Свету с матерью в больницу.Вернуть дело прокуроруКто говорит правду, а кто лжет, выяснит суд — 2 октября состоится предварительное заседание. Адвокат Леры Екатерина Антонова сказала РИА Новости, что будет ходатайствовать о возвращении дела прокурору. На это есть, как она отметила, ряд причин.Адвокат добавила, что выступит с так называемым оправдательным заключением — такой вид обращения к суду хоть и не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом, но "наглядно продемонстрирует все, что вызывает вопросы".Во время разговора Лера то и дело всхлипывала, еле сдерживала слезы. По ее словам, все, чего она хочет, — "чтобы не наказывали за то, чего не делала". Адвокат девушки настаивает: речь идет о реальном сроке, поэтому любая неточность недопустима. Антонова призывает более тщательно разбираться в уголовных делах в отношении несовершеннолетних — ведь на кону их будущее.РИА Новости обратилось к адвокату Светланы, но та от комментариев отказалась.
https://ria.ru/20200910/shkola-1577009199.html
https://ria.ru/20200303/1566994117.html
https://ria.ru/20200611/1572760881.html
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дети, семья, подростки, общество, происшествия

Сломала ногу: за что 17-летней девушке из Туапсе грозит тюрьма

08:00 01.10.2020 (обновлено: 10:07 01.10.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Бросок через спину, удар по лицу, удушающий прием — драку между двумя несовершеннолетними девушками обсуждал весь Туапсе. Не обошлось без травм — ссадины, синяки, перелом. Кто зачинщик, непонятно. Подростки перекладывают вину друг на друга. Конфликт случился два года назад, но разбирательства продолжаются до сих пор. Той, что постарше, грозит до десяти лет лишения свободы. В сути истории разбиралось РИА Новости.

"Виноваты обе"

Около семи часов вечера 17 августа 2018-го Валерия (все имена несовершеннолетних изменены в их интересах) и ее одноклассница Екатерина встретились с товарищами у одной из школ Туапсе. Всего на пару часов — девушки живут за городом и спешили на последний автобус.
"Нас было восемь в компании. Можно сказать, я новичок. Катя знакома с ребятами больше месяца, — рассказывает Лера РИА Новости. — Сидели на лавочке, болтали. Я отошла на пару минут — ответить на мамин звонок. Когда вернулась, увидела Свету. Вдруг она начала оскорблять Катю, бросила в нее окурок сигареты, позвала "за гаражи". Остальные отмалчивались. Никто не хотел связываться со Светой. Она высокая, крупная, занималась единоборствами. Всегда твердила, что ей семнадцать лет. А нам — по пятнадцать. Я мало что о ней знала, мы учились в разных школах. А вот мальчики и девочки из компании ее хорошо помнят: раньше они дружили, пока она не разругалась со всеми".
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Света Иванова, по словам девушки, держит всех в страхе, грозит расправой. Лера не раз защищала от нее Катю. Обычно расходились мирно, без кулаков. "Она ни с того ни с сего набросилась на подругу с руганью. Думала, пообщаемся и все уладим. Отошли в сторону. И она тут же зарядила мне в плечо. Завязалась драка. Я ударила ее всего раз — по лицу. Света же перекинула меня через себя, мы упали. Потом она применила удушающий прием: зажала мне ногами шею, — делится подробностями Лера. — Мне было трудно дышать. Ребята услышали, как я кричу, подбежали и разняли нас. И мы с Катей просто ушли. Я боялась, что Света снова на меня бросится".
Подростки — свидетели драки — усадили Свету на старый диван у мусорных баков. Самостоятельно она передвигалась с трудом, добраться до дома помог незнакомый мужчина. Лера сразу рассказала матери о случившимся. В ночь на 18 августа к ним нагрянули сотрудники ПДН.
"Сообщили, что у Светы перелом. Как выяснилось, она младше моей Леры на два года. Ей тогда было 13, хоть на вид и больше, — говорит мама Леры Елена Иващенко. — Утром я пошла в больницу — найти Свету и ее маму. Но девочке уже наложили гипс и отправили домой. Номер матери я отыскала, пыталась пообщаться. Все-таки драка есть драка, виноваты обе. Но она меня и слушать не желала".

Проверки

Девочек отправили на судмедэкспертизу. В сентябре 2018-го пришли результаты. Больше всего пострадала Света. Перелом малой берцовой кости левой ноги специалисты Туапсе расценили как вред здоровью средней тяжести. По просьбе матери через месяц 13-летней девушке назначили повторную независимую экспертизу уже в Краснодаре. Эксперты подтвердили выводы коллег из Туапсе.
В ноябре 2019 года полиция возбудила дело по части первой статьи 112 УК — "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Мать Ивановой посчитала, что этого недостаточно, и настояла на третьей экспертизе, которую провели в Ростове-на-Дону. О результатах стало известно в апреле этого года: два перелома малоберцовой кости, а также большеберцовой, таранной и плюсневой. Кроме того, выявили повреждения связок. А это уже тяжкий вред здоровью.
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Полиция передала дело в Следственный комитет, взяли его на контроль и в прокуратуре. Специалист пресс-службы ведомства сообщил РИА Новости, что по итогам проверок утверждено обвинительное заключение по части второй статьи 111 УК: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Лере грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы отправили в Туапсинский суд.

Вторая сторона

Мы пытались связаться со Светой и ее матерью. На звонки и сообщения корреспондента РИА Новости они так и не ответили. В распоряжении агентства есть обвинительное заключение.
У Ивановой своя версия. Она якобы гуляла с подругой Алиной, та решила поздороваться с компанией подростков, где как раз были Лера и Катя. Света осталась в другом месте, ждала Алину долго, в конце концов отправилась искать. И встретила тех, с кем не очень хотела видеться. Не все обрадовались Свете: Катя начала ее оскорблять, Лера позвала "на диалог". Девушки покинули территорию школы, остановились у мусорных баков. Иванова, не успев произнести ни слова, получила удар по лицу. Затем Лера толкнула ее в грудь. Света потеряла равновесие и свалилась на землю. Лера била ее ногами по голове, лопаткам, таскала за волосы. Потом всем весом прыгнула на левую ногу. Иванова, пытаясь защититься, оттолкнула Леру. Та упала, но продолжала наносить удары руками и снова схватила за волосы.
Света жаловалась на сильные боли в голове, ухудшение слуха. Подростки, прибежавшие разнимать девушек, подняли ее и посадили на диван. Наступать на левую ногу она не могла: волочила за собой. Помог тринадцатилетней девочке случайный прохожий — довел до дома. Затем скорая отвезла Свету с матерью в больницу.
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Вернуть дело прокурору

Кто говорит правду, а кто лжет, выяснит суд — 2 октября состоится предварительное заседание. Адвокат Леры Екатерина Антонова сказала РИА Новости, что будет ходатайствовать о возвращении дела прокурору. На это есть, как она отметила, ряд причин.

"Многое вызывает вопросы. К примеру, в уголовном деле нет копий медицинских документов. Только результаты судмедэкспертизы. Как получилось, что в первый раз выявили один перелом, а в третий — пять? Последнюю экспертизу провели в этом году, кто знает, может, потерпевшая упала и снова повредила ногу уже после того инцидента, — приводит аргументы Антонова. — А может, это ошибка: врачи не увидели травмы, поставили неверный диагноз, неправильно лечили девочку. Однако эта версия неубедительная — через два месяца после инцидента Света выкладывала у себя в соцсетях видео, как она танцует, прыгает. Очевидно, пошла на поправку. Тогда, вероятно, нужно ставить вопрос о возбуждении дела в отношении экспертов. Их выводы отличаются кардинально".

Адвокат добавила, что выступит с так называемым оправдательным заключением — такой вид обращения к суду хоть и не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом, но "наглядно продемонстрирует все, что вызывает вопросы".
Во время разговора Лера то и дело всхлипывала, еле сдерживала слезы. По ее словам, все, чего она хочет, — "чтобы не наказывали за то, чего не делала". Адвокат девушки настаивает: речь идет о реальном сроке, поэтому любая неточность недопустима. Антонова призывает более тщательно разбираться в уголовных делах в отношении несовершеннолетних — ведь на кону их будущее.
РИА Новости обратилось к адвокату Светланы, но та от комментариев отказалась.
 
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