https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578066196.html

ПСБ оказал финподдержку более чем 37 тысячам предприятий МСБ

ПСБ профинансировал более чем 37 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на сумму свыше 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:46

2020-10-01T17:46

2020-10-01T18:07

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> профинансировал более чем 37 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на сумму свыше 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Финансирование было предоставлено в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки МСБ, разработанных Минэкономразвития. "Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений", — говорится в пресс-релизе. По словам директора дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса банка Кирилла Тихонова, ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства. "Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками. Более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать еще несколько тысяч льготных кредитов", — сказал Тихонов.Пресс-служба отмечает, что для действующих клиентов ПСБ, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, также были существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от трех до шести месяцев: с апреля по настоящее время проведены 2 416 реструктуризации по кредитам МСП на сумму более 26 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200925/servisy-1577790022.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика