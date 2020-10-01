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ПСБ оказал финподдержку более чем 37 тысячам предприятий МСБ
ПСБ профинансировал более чем 37 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на сумму свыше 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:46
2020-10-01T18:07
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> профинансировал более чем 37 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на сумму свыше 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Финансирование было предоставлено в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки МСБ, разработанных Минэкономразвития. "Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений", — говорится в пресс-релизе. По словам директора дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса банка Кирилла Тихонова, ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства. "Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками. Более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать еще несколько тысяч льготных кредитов", — сказал Тихонов.Пресс-служба отмечает, что для действующих клиентов ПСБ, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, также были существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от трех до шести месяцев: с апреля по настоящее время проведены 2 416 реструктуризации по кредитам МСП на сумму более 26 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ оказал финподдержку более чем 37 тысячам предприятий МСБ

17:46 01.10.2020 (обновлено: 18:07 01.10.2020)
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПСБ профинансировал более чем 37 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей на сумму свыше 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование было предоставлено в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки МСБ, разработанных Минэкономразвития.
"Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений", — говорится в пресс-релизе.
По словам директора дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса банка Кирилла Тихонова, ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
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"Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками. Более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать еще несколько тысяч льготных кредитов", — сказал Тихонов.
Пресс-служба отмечает, что для действующих клиентов ПСБ, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, также были существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от трех до шести месяцев: с апреля по настоящее время проведены 2 416 реструктуризации по кредитам МСП на сумму более 26 миллиардов рублей.
 
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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