https://ria.ru/20201001/perebolevshie-1578070455.html
Собянин рассказал, стоит ли прививаться переболевшим COVID-19
Переболевшим коронавирусом нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, но в будущем, когда вакцинация станет... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:24
2020-10-01T18:24
2020-10-01T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Переболевшим<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом </a>нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, но в будущем, когда вакцинация станет массовой, - это не помешает, считает мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ковид и пневмония - это не всегда одно и то же. Если пневмония ковидная, то, конечно, на этой стадии можно не прививаться, если у вас выработаны антитела - как правило, у тех людей, которые тяжело болели, у них у всех выработан иммунитет определенный. Сегодня вакцины в таком объеме нет, и смысла выискивать ее людям, которые переболели, на мой взгляд, нет на этой стадии. В дальнейшем, когда будет массовая вакцинация, можно привиться, мне кажется, это не помешает", - сказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578068157.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество