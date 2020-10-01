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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/perebolevshie-1578070455.html
Собянин рассказал, стоит ли прививаться переболевшим COVID-19
Переболевшим коронавирусом нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, но в будущем, когда вакцинация станет... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:24
2020-10-01T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Переболевшим<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом </a>нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, но в будущем, когда вакцинация станет массовой, - это не помешает, считает мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ковид и пневмония - это не всегда одно и то же. Если пневмония ковидная, то, конечно, на этой стадии можно не прививаться, если у вас выработаны антитела - как правило, у тех людей, которые тяжело болели, у них у всех выработан иммунитет определенный. Сегодня вакцины в таком объеме нет, и смысла выискивать ее людям, которые переболели, на мой взгляд, нет на этой стадии. В дальнейшем, когда будет массовая вакцинация, можно привиться, мне кажется, это не помешает", - сказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/article/2466161" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578068157.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, стоит ли прививаться переболевшим COVID-19

18:24 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом нет смысла прививаться от него в первых рядах, так как у многих выработались антитела, но в будущем, когда вакцинация станет массовой, - это не помешает, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ковид и пневмония - это не всегда одно и то же. Если пневмония ковидная, то, конечно, на этой стадии можно не прививаться, если у вас выработаны антитела - как правило, у тех людей, которые тяжело болели, у них у всех выработан иммунитет определенный. Сегодня вакцины в таком объеме нет, и смысла выискивать ее людям, которые переболели, на мой взгляд, нет на этой стадии. В дальнейшем, когда будет массовая вакцинация, можно привиться, мне кажется, это не помешает", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцина РНК-1273 от коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Собянин рассказал, когда Москва получит первую партию вакцины от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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