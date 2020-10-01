https://ria.ru/20201001/pamfilova-1578059407.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой

ЦИК РФ справляется с решением большинства своих задач, такого мнения придерживаются около 80% россиян, при этом 52% сообщили, что доверяют председателю ЦИК Элле РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:26

2020-10-01T16:26

2020-10-01T16:26

элла памфилова

вциом

цик рф

валерий федоров

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> справляется с решением большинства своих задач, такого мнения придерживаются около 80% россиян, при этом 52% сообщили, что доверяют председателю ЦИК Элле Памфиловой, заявил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a>.По его словам, о существовании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) знает большинство россиян (84%). Впервые услышали об организации 16% респондентов.Федоров озвучил, что по мнению большинства россиян, ЦИК РФ хорошо справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует россиян о самих выборах (86% считают, что выполняет хорошо,11% — плохо), информирует о дате проведения голосования (81% против 8%), сообщает о возможных способах голосования (86% против 10%) и рассказывает об организации выборов, о местах расположения участков (80% против 16%)."С мая 2020 года уровень оценки деятельности ЦИК россиянами увеличился в среднем на 10 процентных пунктов", - сообщил Федоров в ходе круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".Он отметил, что в России "отношение к большинству институтов достаточно персонализированно", поэтому опрос содержал и вопросы об отношении к деятельности председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Эллы Памфиловой</a>. О скорее положительном отношении к Памфиловой сообщили 47% россиян, что на 4 процентных пункта выше по сравнению с маем 2020 года. О своем доверии к ней в той или иной степени сообщил 52% респондентов. Не доверяют Элле Памфиловой 30% опрошенных."Мы видим, что с мая тех, кто затруднился ответить о своем отношении к Элле Памфиловой стало значительно меньше: тогда было четверть, сейчас 15%. То есть, отношение стало более определенным, что понятно, все-таки, ЦИК был в фокусе внимания не один раз, а сразу два: и во время голосования по поправкам, и в единый день голосования. Отношение стало более определенным, и видно, что позитив существенно превалирует над негативом", - пояснил Федоров.По результатам опроса жителей регионов, в которых 11-13 сентября 2020 года проходили выборы высших должностных лиц, заксобраний, 60% респондентов заявили о своем доверии результатам выборов. При этом 34% сообщили, что скорее не доверяют. Опрос проводился с 17 по 26 сентября, в регионах, где проходили выборы высших должностных лиц и заксобраний. Выборка составила 2600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%Остальные данные получены в ходе телефонных интервью "ВЦИОМ-Спутник". Опросы проводились 21 и 30 сентября в 500 городах и поселках городского типа, 100 сел и деревень в не менее 80 регионов. Объем выборки составил 1600 респондентов в каждый день. Погрешность измерения около 2,5%.

https://ria.ru/20200828/putin-1576441452.html

https://ria.ru/20201001/golosovanie-1578057050.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Нормально ВЦИОМ троллит! 20

Здрасьте Приехали А теперь смотрим опрос тут 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, вциом, цик рф, валерий федоров, политика