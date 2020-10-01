Обновленный Северный речной вокзал принимает гостей

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Парк Северного речного вокзала открыли после масштабной реконструкции, и теперь это однозначно одно из красивейших мест в Москве. Предлагаем вам и погулять, и оценить новые речные маршруты.