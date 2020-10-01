https://ria.ru/20201001/obnovlennyy-severnyy-rechnoy-vokzal-prinimaet-gostey-1578073119.html
Обновленный Северный речной вокзал принимает гостей
Парк Северного речного вокзала открыли после масштабной реконструкции, и теперь это однозначно одно из красивейших мест в Москве. Предлагаем вам и погулять, и оценить новые речные маршруты.
2020-10-01T19:13
2020-10-01T19:13
2020-10-01T19:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обновленный Северный речной вокзал принимает гостей
Парк Северного речного вокзала открыли после масштабной реконструкции, и теперь это однозначно одно из красивейших мест в Москве. Предлагаем вам и погулять, и оценить новые речные маршруты.
2020-10-01T19:13
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PT1M45S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Обновленный Северный речной вокзал принимает гостей
Парк Северного речного вокзала открыли после масштабной реконструкции, и теперь это однозначно одно из красивейших мест в Москве. Предлагаем вам и погулять, и оценить новые речные маршруты.
2020-10-01T19:13
true
PT1M45S
Обновленный Северный речной вокзал принимает гостей
Парк Северного речного вокзала открыли после масштабной реконструкции, и теперь это однозначно одно из красивейших мест в Москве. Предлагаем вам и погулять, и оценить новые речные маршруты.