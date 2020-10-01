https://ria.ru/20201001/nashestvie-1578066414.html

Фестиваль "Нашествие" в 2021 году в Тверской области проводиться не будет

Фестиваль "Нашествие", который проводится в Тверской области с 2004 года, в 2021 году на территории региона проводиться не будет, сообщили РИА "Новости" в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:51

2020-10-01T17:51

2020-10-01T17:51

тверская область

тверская область

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<strong>ТВЕРЬ, 1 окт — РИА Новости.</strong> Фестиваль "Нашествие", который проводится в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> с 2004 года, в 2021 году на территории региона проводиться не будет, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе регионального правительства."Никаких официальных запросов о проведении фестиваля "Нашествие" на территории Тверской области в 2021 году от организаторов фестиваля в адрес правительства региона не поступало", — отметил собеседник агентства. По его словам, решение не проводить фестиваль в следующем году было принято в ходе одного из совещаний регионального правительства."Власти Тверской области выражают благодарность организаторам фестиваля за многолетнее сотрудничество", — подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20191025/1560238959.html

тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область