Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201001/nashestvie-1578066414.html
Фестиваль "Нашествие" в 2021 году в Тверской области проводиться не будет
Фестиваль "Нашествие", который проводится в Тверской области с 2004 года, в 2021 году на территории региона проводиться не будет, сообщили РИА "Новости" в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:51
2020-10-01T17:51
тверская область
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155675/38/1556753811_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5edd0e0faf96dda93fb6be70f6ca7711.jpg
<strong>ТВЕРЬ, 1 окт — РИА Новости.</strong> Фестиваль "Нашествие", который проводится в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> с 2004 года, в 2021 году на территории региона проводиться не будет, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе регионального правительства."Никаких официальных запросов о проведении фестиваля "Нашествие" на территории Тверской области в 2021 году от организаторов фестиваля в адрес правительства региона не поступало", — отметил собеседник агентства. По его словам, решение не проводить фестиваль в следующем году было принято в ходе одного из совещаний регионального правительства."Власти Тверской области выражают благодарность организаторам фестиваля за многолетнее сотрудничество", — подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20191025/1560238959.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/38/1556753811_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_628e1b315a8a4421c71ab6c65636e43e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверская область

Фестиваль "Нашествие" в 2021 году в Тверской области проводиться не будет

17:51 01.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПалатки зрителей на фестивале "Нашествие"
Палатки зрителей на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 окт — РИА Новости. Фестиваль "Нашествие", который проводится в Тверской области с 2004 года, в 2021 году на территории региона проводиться не будет, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе регионального правительства.
"Никаких официальных запросов о проведении фестиваля "Нашествие" на территории Тверской области в 2021 году от организаторов фестиваля в адрес правительства региона не поступало", — отметил собеседник агентства.
По его словам, решение не проводить фестиваль в следующем году было принято в ходе одного из совещаний регионального правительства.
"Власти Тверской области выражают благодарность организаторам фестиваля за многолетнее сотрудничество", — подчеркнули в пресс-службе.
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:55Тверская область
Более 5 тысяч школьников побывали на Фестивале профессий в Тверской области
 
Обсудить0
Тверская областьТверская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния