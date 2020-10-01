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https://ria.ru/20201001/mineralka-1578030832.html
Роскачество нашло нарушения в маркировке минеральной воды
Первые результаты исследования минеральной и питьевой воды в РФ показали безопасность большинства продукции, но выявили ряд замечаний в маркировке лечебных и... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:15
2020-10-01T10:26
роскачество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Первые результаты исследования минеральной и питьевой воды в РФ показали безопасность большинства продукции, но выявили ряд замечаний в маркировке лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, говорится в <a href="https://rskrf.ru/tips/spetsproekty/luchshaya-mineralnaya-voda-issleduem-lechebnuyu-i-lechebno-stolovuyu-vody/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>.Организация исследует упакованную минеральную и питьевую воду по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На экспертизу отправлено более 200 основных торговых марок, представленных в России, в настоящее время расшифрованы протоколы испытаний лечебной и лечебно-столовой минеральных вод 32 торговых марок."Серьезные замечания по составу воды возникли только у пяти: вода не соответствовала по составу воде скважин, которые были указаны в маркировке", - отмечает Роскачество. В частности, в воде двух торговых марок оказалось мало сульфат-ионов, у третьей, помимо этого, не хватало кальция. Маркировка продукции еще одного производителя не соответствовала по уровню рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара - ред)., другого - по содержанию гидрокарбонат-ионов."Производители обычно раз в год делают развернутый анализ по воде скважин и по упакованной воде. Можно допустить, что вода в источнике способна меняться. Если вода в источнике изменилась, производитель обязан сам быстро провести исследования и подать новые данные в <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатент</a>", - указывает Роскачество.Образцы были исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки. Большинство продукции оказалось качественной и безопасной, без превышения тяжелых металлов и опасных веществ, а показателям органолептики соответствовали все исследованные товары, отмечают в организации.
https://ria.ru/20200930/mineralka-1578008691.html
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РИА Новости
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роскачество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

Роскачество нашло нарушения в маркировке минеральной воды

08:15 01.10.2020 (обновлено: 10:26 01.10.2020)
 
© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Fotolia / bigfoot
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первые результаты исследования минеральной и питьевой воды в РФ показали безопасность большинства продукции, но выявили ряд замечаний в маркировке лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, говорится в сообщении Роскачества.
Организация исследует упакованную минеральную и питьевую воду по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На экспертизу отправлено более 200 основных торговых марок, представленных в России, в настоящее время расшифрованы протоколы испытаний лечебной и лечебно-столовой минеральных вод 32 торговых марок.
"Серьезные замечания по составу воды возникли только у пяти: вода не соответствовала по составу воде скважин, которые были указаны в маркировке", - отмечает Роскачество. В частности, в воде двух торговых марок оказалось мало сульфат-ионов, у третьей, помимо этого, не хватало кальция. Маркировка продукции еще одного производителя не соответствовала по уровню рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара - ред)., другого - по содержанию гидрокарбонат-ионов.
"Производители обычно раз в год делают развернутый анализ по воде скважин и по упакованной воде. Можно допустить, что вода в источнике способна меняться. Если вода в источнике изменилась, производитель обязан сам быстро провести исследования и подать новые данные в Роспатент", - указывает Роскачество.
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 16:11
Названа серьезная опасность минеральной воды
Образцы были исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки. Большинство продукции оказалось качественной и безопасной, без превышения тяжелых металлов и опасных веществ, а показателям органолептики соответствовали все исследованные товары, отмечают в организации.
 
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РоскачествоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
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