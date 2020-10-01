Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201001/kuban-1578040339.html
На Кубани 27 тысяч детей отдохнули в рамках оздоровительной кампании
Краснодарский край принял 27 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании, несмотря на объективные трудности, регион смог сохранить финансирование на уровне... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:49
2020-10-01T12:35
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_0:199:3680:2269_1400x0_80_0_0_d0f6983d1fa998ea3eff815cb46ab0de.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости.</strong> Краснодарский край принял 27 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании, несмотря на объективные трудности, регион смог сохранить финансирование на уровне прошлого года, сообщил журналистам губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни. Не стал исключением и летний сезон. Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно. С одной стороны, предоставить детям возможность отдохнуть и укрепить здоровье, с другой – не допустить заражения коронавирусом. И нам это удалось", - сказал губернатор.Он уточнил, что в этом году летняя оздоровительная кампания началась на месяц позже – 1 июля, а закончилась в сентябре. "В летний период у нас отдохнуло порядка 27 тысяч детей, в том числе 21 тысяча ребят из края и 6 тысяч из других регионов и Арктической зоны. Прием продолжается, поскольку на Кубани круглогодичная система оздоровления детей", - отметил глава края.По его словам, все детские лагеря открывались только при наличии заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и при выполнении методических рекомендаций и требований Роспотребнадзора. "Не было ни одного факта работы несанкционированных организаций отдыха. Несмотря на трудности, мы сохранили бюджет финансирования летней кампании – он остался практически на уровне прошлого года – более 2 миллиардов рублей.Кроме того, понимая, в какой сложной ситуации оказались учреждения детского отдыха, мы предусмотрели для них дополнительные меры экономической господдержки", - добавил Кондратьев.Он пояснил, что речь идет о сумме в 230 миллионов рублей на возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики распространения коронавирусной инфекции, также был снижен до 0,01% налог на имущество.Министр курортов Кубани <a href="http://ria.ru/person_svetlana-balaeva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Балаева</a> ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
https://ria.ru/20200930/kuban-1577995805.html
https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_196:0:3485:2467_1400x0_80_0_0_545cc56300d1a77fccff76d42a7538fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

На Кубани 27 тысяч детей отдохнули в рамках оздоровительной кампании

11:49 01.10.2020 (обновлено: 12:35 01.10.2020)
 
© Fotolia / art_zzzАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Fotolia / art_zzz
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский край принял 27 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании, несмотря на объективные трудности, регион смог сохранить финансирование на уровне прошлого года, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни. Не стал исключением и летний сезон. Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно. С одной стороны, предоставить детям возможность отдохнуть и укрепить здоровье, с другой – не допустить заражения коронавирусом. И нам это удалось", - сказал губернатор.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 13:17Краснодарский край
Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей
Он уточнил, что в этом году летняя оздоровительная кампания началась на месяц позже – 1 июля, а закончилась в сентябре. "В летний период у нас отдохнуло порядка 27 тысяч детей, в том числе 21 тысяча ребят из края и 6 тысяч из других регионов и Арктической зоны. Прием продолжается, поскольку на Кубани круглогодичная система оздоровления детей", - отметил глава края.
По его словам, все детские лагеря открывались только при наличии заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и при выполнении методических рекомендаций и требований Роспотребнадзора. "Не было ни одного факта работы несанкционированных организаций отдыха. Несмотря на трудности, мы сохранили бюджет финансирования летней кампании – он остался практически на уровне прошлого года – более 2 миллиардов рублей.
Кроме того, понимая, в какой сложной ситуации оказались учреждения детского отдыха, мы предусмотрели для них дополнительные меры экономической господдержки", - добавил Кондратьев.
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 18:42Краснодарский край
Кубань приступила к посевной кампании озимых культур
Он пояснил, что речь идет о сумме в 230 миллионов рублей на возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики распространения коронавирусной инфекции, также был снижен до 0,01% налог на имущество.
Министр курортов Кубани Светлана Балаева ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.
 
Обсудить0
Краснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния