https://ria.ru/20201001/kuban-1578040339.html

На Кубани 27 тысяч детей отдохнули в рамках оздоровительной кампании

Краснодарский край принял 27 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании, несмотря на объективные трудности, регион смог сохранить финансирование на уровне... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:49

2020-10-01T11:49

2020-10-01T12:35

краснодарский край

вениамин кондратьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости.</strong> Краснодарский край принял 27 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании, несмотря на объективные трудности, регион смог сохранить финансирование на уровне прошлого года, сообщил журналистам губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни. Не стал исключением и летний сезон. Для нас, как для региона, в котором ежегодно летом отдыхает более 650 тысяч детей, стояла задача провести оздоровительную кампанию максимально безопасно. С одной стороны, предоставить детям возможность отдохнуть и укрепить здоровье, с другой – не допустить заражения коронавирусом. И нам это удалось", - сказал губернатор.Он уточнил, что в этом году летняя оздоровительная кампания началась на месяц позже – 1 июля, а закончилась в сентябре. "В летний период у нас отдохнуло порядка 27 тысяч детей, в том числе 21 тысяча ребят из края и 6 тысяч из других регионов и Арктической зоны. Прием продолжается, поскольку на Кубани круглогодичная система оздоровления детей", - отметил глава края.По его словам, все детские лагеря открывались только при наличии заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и при выполнении методических рекомендаций и требований Роспотребнадзора. "Не было ни одного факта работы несанкционированных организаций отдыха. Несмотря на трудности, мы сохранили бюджет финансирования летней кампании – он остался практически на уровне прошлого года – более 2 миллиардов рублей.Кроме того, понимая, в какой сложной ситуации оказались учреждения детского отдыха, мы предусмотрели для них дополнительные меры экономической господдержки", - добавил Кондратьев.Он пояснил, что речь идет о сумме в 230 миллионов рублей на возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики распространения коронавирусной инфекции, также был снижен до 0,01% налог на имущество.Министр курортов Кубани <a href="http://ria.ru/person_svetlana-balaeva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Балаева</a> ранее сообщила РИА Новости, что по итогам трех летних месяцев регион должен принять не менее 7 миллионов гостей, кроме того, власти надеются на активный бархатный сезон. В прошлом году в летние месяцы край посетили около 10 миллионов туристов.

https://ria.ru/20200930/kuban-1577995805.html

https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество