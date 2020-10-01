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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению коронавируса - указано применение препарата от COVID-19 "Фавипиравира" в амбулаторных условиях,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:00
2020-10-01T18:14
промомед
р-фарм
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> обновил методические рекомендации по лечению коронавируса - указано применение препарата от COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_favipiravir" target="_blank">Фавипиравира</a>" в амбулаторных условиях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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промомед, р-фарм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

18:00 01.10.2020 (обновлено: 18:14 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению коронавируса - указано применение препарата от COVID-19 "Фавипиравира" в амбулаторных условиях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Минздрав России утвердил обновленные Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием "фавипиравир" в амбулаторных условиях",- говорится в сообщении.

В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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