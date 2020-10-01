Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578063766.html
Министр здравоохранения Самарской области заболел COVID-19
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что заразился коронавирусом и работает удаленно. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:18
2020-10-01T17:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6aa947b7329fc8d89318f3c92b971854.jpg
<strong>САМАРА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что заразился коронавирусом и работает удаленно."Я тоже прохожу лечение от новой коронавирусной инфекции. Свой положительный анализ я получил около двух дней назад", - сказал министр во время прямого эфира в группе правительства <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в соцсети <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BD&amp;c%5Bsection%5D=auto&amp;w=wall-193046484_37170">"ВКонтакте"</a>.Бенян добавил, что продолжает исполнять обязанности министра удаленно, лечится на дому.Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577437252.html
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733072_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0918b72b30597965748a90bd4dc476ff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

Министр здравоохранения Самарской области заболел COVID-19

17:18 01.10.2020 (обновлено: 17:27 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.
"Я тоже прохожу лечение от новой коронавирусной инфекции. Свой положительный анализ я получил около двух дней назад", - сказал министр во время прямого эфира в группе правительства Самарской области в соцсети "ВКонтакте".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:00Распространение нового коронавируса
Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
Бенян добавил, что продолжает исполнять обязанности министра удаленно, лечится на дому.
Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния