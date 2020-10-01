https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578063766.html

Министр здравоохранения Самарской области заболел COVID-19

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что заразился коронавирусом и работает удаленно. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:18

2020-10-01T17:18

2020-10-01T17:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

самарская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6aa947b7329fc8d89318f3c92b971854.jpg

<strong>САМАРА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что заразился коронавирусом и работает удаленно."Я тоже прохожу лечение от новой коронавирусной инфекции. Свой положительный анализ я получил около двух дней назад", - сказал министр во время прямого эфира в группе правительства <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в соцсети <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BD&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193046484_37170">"ВКонтакте"</a>.Бенян добавил, что продолжает исполнять обязанности министра удаленно, лечится на дому.Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 11772 случая заражения коронавирусом, 9160 человек выздоровели, 191 скончался.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577437252.html

самарская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество