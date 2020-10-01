https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578038800.html

В России за сутки выписали 5 985 переболевших COVID-19

За сутки в России 5 985 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 964 242 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:25

2020-10-01T11:25

2020-10-01T11:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

волгоградская область

ростовская область

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России 5 985 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 964 242 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 985 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 964 242", - говорится в сообщении.В частности, 1 211 человек выписаны в Москве, 311 - в Ростовской области, 192 - в Волгоградской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

волгоградская область

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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