https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578038800.html
В России за сутки выписали 5 985 переболевших COVID-19
За сутки в России 5 985 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 964 242 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:25
2020-10-01T11:25
2020-10-01T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
волгоградская область
ростовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России 5 985 человек выписаны после COVID-19, за все время выздоровели 964 242 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 985 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 964 242", - говорится в сообщении.В частности, 1 211 человек выписаны в Москве, 311 - в Ростовской области, 192 - в Волгоградской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, волгоградская область, ростовская область, общество