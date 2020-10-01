https://ria.ru/20201001/koroleva-1578040703.html

Королева объяснила, в каком случае женщина после 40 может носить мини

Наташа Королева в интервью Youtube-шоу “Почти серьёзно” рассказала, в каких случаях женщина после 40 лет может позволить себе откровенные наряды. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:55

2020-10-01T11:55

2020-10-01T11:55

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj" target="_blank">Наташа Королева</a> в интервью Youtube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lwrkj2j3xeg&feature=youtu.be&ab_channel=AllaZanimonets">Почти серьёзно</a>” рассказала, в каких случаях женщина после 40 лет может позволить себе откровенные наряды. По словам исполнительницы, ее возмущает, когда женщин, перешагнувших этот возраст, называют “старухами”. Кроме этого, Королева уверена, что носить мини-юбки и бикини не только можно, но и нужно. “Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?” - задалась вопросом певица. Это первое интервью Королевой после скандала с изменой Тарзана.

https://ria.ru/20200925/koroleva-1577762475.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)