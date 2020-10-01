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Королева объяснила, в каком случае женщина после 40 может носить мини
Наташа Королева в интервью Youtube-шоу “Почти серьёзно” рассказала, в каких случаях женщина после 40 лет может позволить себе откровенные наряды. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:55
2020-10-01T11:55
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj" target="_blank">Наташа Королева</a> в интервью Youtube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lwrkj2j3xeg&amp;feature=youtu.be&amp;ab_channel=AllaZanimonets">Почти серьёзно</a>” рассказала, в каких случаях женщина после 40 лет может позволить себе откровенные наряды. По словам исполнительницы, ее возмущает, когда женщин, перешагнувших этот возраст, называют “старухами”. Кроме этого, Королева уверена, что носить мини-юбки и бикини не только можно, но и нужно. “Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?” - задалась вопросом певица. Это первое интервью Королевой после скандала с изменой Тарзана.
https://ria.ru/20200925/koroleva-1577762475.html
РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Королева объяснила, в каком случае женщина после 40 может носить мини

11:55 01.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Наташа Королева в интервью Youtube-шоу “Почти серьёзно” рассказала, в каких случаях женщина после 40 лет может позволить себе откровенные наряды.
По словам исполнительницы, ее возмущает, когда женщин, перешагнувших этот возраст, называют “старухами”. Кроме этого, Королева уверена, что носить мини-юбки и бикини не только можно, но и нужно.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Наташа Королева возмутила фанатов своим образом
“Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?” - задалась вопросом певица.
Это первое интервью Королевой после скандала с изменой Тарзана.
 
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Шоу-бизнесНаташа Королева (Наталия Порывай)
 
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