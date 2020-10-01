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https://ria.ru/20201001/konditerskie-1578029871.html
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий
Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:51
2020-10-01T06:51
алтайский край
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.Подписчикам сообществ "Алтайские продукты" также предложат поучаствовать в творческом конкурсе – сочинить сказку о кондитерской отрасли региона. Автор самой интересной, по мнению жюри, сказки будет награжден набором алтайских сладостей от партнеров тематической недели. Серия публикаций о кондитерской отрасли будет сопровождаться хэштегом #вкусноестьполезносладости.Власти сообщают, что за прошедший год предприятиями отрасли были произведены более 25 тысяч тонн сладких изделий, среди них – шоколад, конфеты, зефир, пряники, халва и многое другое. Алтайские кондитерские изделия поставляются в <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>. В 2019 году за рубеж были отправлены 1,3 тысячи тонн сладостей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565114481.html
https://ria.ru/20190726/1556894941.html
алтайский край
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алтайский край, экономика

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий

06:51 01.10.2020
 
© Depositphotos / herraezЭклеры
Эклеры - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / herraez
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БАРНАУЛ, 1 окт – РИА Новости. Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.
"На неделе алтайских сладостей мы расскажем подписчикам, как в 50-х годах 20 века зарождались теперь уже крупнейшие предприятия кондитерской отрасли края; какие необычные кондитерские изделия выпускают наши производители; как халва получается такой воздушной и рассыпчатой; чем примечательна "алтайская птичка"; а также, какой сладкий сувенир везут туристы из Алтайского края", - говорится в сообщении.
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи. - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
23 февраля, 11:32
Россиянам посоветовали, как правильно выбирать кондитерские изделия
Подписчикам сообществ "Алтайские продукты" также предложат поучаствовать в творческом конкурсе – сочинить сказку о кондитерской отрасли региона. Автор самой интересной, по мнению жюри, сказки будет награжден набором алтайских сладостей от партнеров тематической недели. Серия публикаций о кондитерской отрасли будет сопровождаться хэштегом #вкусноестьполезносладости.
Власти сообщают, что за прошедший год предприятиями отрасли были произведены более 25 тысяч тонн сладких изделий, среди них – шоколад, конфеты, зефир, пряники, халва и многое другое. Алтайские кондитерские изделия поставляются в Узбекистан, Беларусь, Монголию, Китай, Германию, Казахстан, Киргизию. В 2019 году за рубеж были отправлены 1,3 тысячи тонн сладостей.
"Предприятия кондитерской отрасли продолжают развиваться, реализуя инвестиционные проекты. За первое полугодие 2020 года объем инвестиций в данной отрасли увеличился на 26,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 50 миллионов рублей", - сообщили в управлении. Крупнейшими производителями отрасли являются: ООО "Алтай-сдобри", ООО "Кондитерская фирма "Алтай", Барнаульская халвичная фабрика, Новоалтайский хлебокомбинат, "Форне Кондитер", ООО "Хлеб-4".
Кондитерский отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.07.2019
26 июля 2019, 09:31
СМИ сообщили о возможном подорожании кондитерских изделий
 
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