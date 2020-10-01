https://ria.ru/20201001/konditerskie-1578029871.html

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя кондитерских изделий

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:51

2020-10-01T06:51

2020-10-01T06:51

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился неделей кондитерской отрасли, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.Подписчикам сообществ "Алтайские продукты" также предложат поучаствовать в творческом конкурсе – сочинить сказку о кондитерской отрасли региона. Автор самой интересной, по мнению жюри, сказки будет награжден набором алтайских сладостей от партнеров тематической недели. Серия публикаций о кондитерской отрасли будет сопровождаться хэштегом #вкусноестьполезносладости.Власти сообщают, что за прошедший год предприятиями отрасли были произведены более 25 тысяч тонн сладких изделий, среди них – шоколад, конфеты, зефир, пряники, халва и многое другое. Алтайские кондитерские изделия поставляются в <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>. В 2019 году за рубеж были отправлены 1,3 тысячи тонн сладостей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565114481.html

https://ria.ru/20190726/1556894941.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, экономика