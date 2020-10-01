Пушков оценил заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал совместное заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху редким примером единства мировых лидеров.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
"Совместное заявление глав России, США и Франции по Нагорному Карабаху - редкий в последнее время пример единства мировых лидеров по острому региональному кризису. Такого единства нет ни по Сирии, ни по Донбассу, ни по Ирану. На другой чаше весов лишь один президент – (турецкий лидер Тайип) Эрдоган", - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.