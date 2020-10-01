https://ria.ru/20201001/ikona-1578043970.html

Украденную на Валдае древнюю икону нашли в гараже

ФСБ России опубликовала в четверг видео задержания воров, похитивших икону Иверской Божьей матери, подаренной президентом Владимиром Путиным монастырю на... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:41

2020-10-01T12:41

2020-10-01T12:41

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

валдай

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России опубликовала в четверг видео задержания воров, похитивших икону Иверской Божьей матери, подаренной президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> монастырю на <a href="http://ria.ru/location_Valdajj/" target="_blank" data-auto="true">Валдае</a>: сам святой лик нашли в гараже.На видеоролике продолжительностью 1 минута 41 секунда демонстрируется, как оперативники ФСБ и МВД заходят в квартиру, где задерживают злоумышленников. Затем в присутствии понятых сотрудники спецслужбы обыскивают коробки с новогодними игрушками, на дне которых обнаруживают нательные кресты.Затем идут кадры обыска гаража (также в присутствии понятых), где оперативники находят среди различного барахла заветную икону XVII-XVIII веков.По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыню вернут в монастырь.

https://ria.ru/20150727/1149771715.html

валдай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники ФСБ нашли украденную из Валдайского монастыря икону, подаренную Путиным Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщили в ФСБ. При обыске у них нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, добавила официальный представитель МВД Ирина Волк. Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение". 2020-10-01T12:41 true PT1M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, валдай, происшествия