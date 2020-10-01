Украденную на Валдае древнюю икону нашли в гараже
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала в четверг видео задержания воров, похитивших икону Иверской Божьей матери, подаренной президентом Владимиром Путиным монастырю на Валдае: сам святой лик нашли в гараже.
На видеоролике продолжительностью 1 минута 41 секунда демонстрируется, как оперативники ФСБ и МВД заходят в квартиру, где задерживают злоумышленников. Затем в присутствии понятых сотрудники спецслужбы обыскивают коробки с новогодними игрушками, на дне которых обнаруживают нательные кресты.
© ФСБ РоссииКадр видео спецоперации против укравших из Валдайского монастыря подаренную Путиным икону
© ФСБ России
Кадр видео спецоперации против укравших из Валдайского монастыря подаренную Путиным икону
Затем идут кадры обыска гаража (также в присутствии понятых), где оперативники находят среди различного барахла заветную икону XVII-XVIII веков.
По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.
Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыню вернут в монастырь.
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