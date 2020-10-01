https://ria.ru/20201001/golosovanie-1578057050.html

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию

Проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем поддерживают 77% россиян, принявших участие в выборах в этом году, при этом 63% полагают, что... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:52

2020-10-01T15:52

2020-10-01T15:52

россия

вциом

валерий федоров

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем поддерживают 77% россиян, принявших участие в выборах в этом году, при этом 63% полагают, что длительность периода голосования не влияет на результат, заявил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a>.По его словам, 74% респондентов, заявивших об участии в выборах в этом году, отметили, что скорее положительно относятся к возможности голосовать в течение трех дней. Скорее отрицательно к ней относятся лишь 15% респондентов, 10% безразлично."То есть, видим, что в принципе многодневка понравилась тем, кто принял в ней участие", - сказал Федоров в ходе круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".Он пояснил, что в ходе закрытого опроса об аргументах в пользу многодневного голосования с возможностью выбрать не более двух ответов, 60% отметили, что таким образом появляется возможность удобного дня и времени голосования, 37% отметили санитарную безопасность такого голосования, 27% подчеркнули, что таким образом на участках будет меньше людей единовременно, 23% полагают, что проголосовать могут больше людей.Федоров озвучил, что 84% респондентов, участвовавших в выборах, считают, что для людей удобнее, когда голосование проходит в течение нескольких дней, удобнее голосовать в один день лишь для 13%. При этом 75% ответили, что лично им было бы удобнее, если голосование в следующем году пройдет в течение нескольких дней, голосовать в один день хотели бы 22%.Согласно представленным данным, длительность периода голосования не влияет на доверие, полагают 63% опрошенных. У 12% больше доверия вызывает голосование в течение нескольких дней, а 22% будут больше доверять голосованию, проходящему в один день.Скорее положительно относятся к идее и в дальнейшем проводить голосование в течение нескольких дней 71% респондентов, отрицательно - 16%."Вырисовывается твердое большинство тех, кто скорее поддерживает это нововведение, а тех, кто высказывается против него, критикует, считает его опасным, снижающим доверие, относительно немного, от 15 до 22% в среднем. В этом вопросе мы также видим соответствующее распределение: 77% за, проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем, 22% против", - пояснил Федоров.Все данные получены в ходе телефонных интервью "ВЦИОМ-Спутник". Опросы проводились 21 и 30 сентября в 500 городах и поселках городского типа, 100 сел и деревень в не менее 80 регионов. Объем выборки составил 1600 респондентов в каждый день. Погрешность измерения около 2,5%.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

https://ria.ru/20200929/golosovanie-1577943299.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, валерий федоров, политика