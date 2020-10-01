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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201001/fotovystavka-1578069100.html
Фотовыставка ко Дню московской промышленности открылась в столице
Городская фотовыставка "Московская промышленность: история и современность" открылась в четверг, 1 октября, сразу в двух точках столицы: на улице Арбат и... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:13
2020-10-01T18:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Городская фотовыставка "Московская промышленность: история и современность" открылась в четверг, 1 октября, сразу в двух точках столицы: на улице Арбат и Чистопрудном бульваре, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В экспозициях представлены самые интересные факты из истории столичной промышленности. Посетители выставки могут узнать, автомобили какой столичной компании в 1910-х годах были закуплены царским двором, какой московский производитель поставляет лифты не только в жилые дома, но и в государственный Кремлевский дворец, а также кто шил форму для спортсменов московской Олимпиады-80."История столичной промышленности – это история научных открытий, новых технологий и продукции, которые применяются как в военной промышленности, авиастроении, космосе, так и в обычной жизни каждого из нас. Мы решили приурочить фотовыставку ко Дню московской промышленности и таким образом поближе познакомить жителей и гостей города с предприятиями, их достижениями и самыми известными изобретениями”, — приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.Глава департамента уточнил, что в экспозиции представлены фотографии более 30 промпроизводств, некоторые из них около века работают в Москве и поставляют свою продукцию не только в разные уголки страны, но и за рубеж.Так, например, экспозиция знакомит всех желающих с фабрикой "Парижская Коммуна", которая за 98 лет существования изготовила 650 миллионов пар обуви. А также с заводом плавленых сыров "Карат", который во время Великой Отечественной войны, находясь на военном положении, производил сыр "Новый" для питания раненых и детей, а сегодня выпускает сыры специального назначения для космонавтов, служащих Российской армии, Северного и Тихоокеанского флота.История фабрики "Собода", завода "Авангард", Карачаровского механического завода и многих других знаковых московских промышленных предприятий представлена в цифрах и фотографиях.Фотовыставка будет работать до 1 ноября 2020 года.Седьмого октября в столице отмечается День московской промышленности, который был учрежден по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2017 году как дань уважения производственным традициям столицы. Сегодня в Москве располагаются свыше 720 промышленных предприятий, на которых трудится около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20191107/1560664784.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр прохоров, сергей собянин, москва

Фотовыставка ко Дню московской промышленности открылась в столице

18:13 01.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроизводство отечественной цифровой фотокамеры "Зенит-М"
Производство отечественной цифровой фотокамеры Зенит-М - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Городская фотовыставка "Московская промышленность: история и современность" открылась в четверг, 1 октября, сразу в двух точках столицы: на улице Арбат и Чистопрудном бульваре, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В экспозициях представлены самые интересные факты из истории столичной промышленности. Посетители выставки могут узнать, автомобили какой столичной компании в 1910-х годах были закуплены царским двором, какой московский производитель поставляет лифты не только в жилые дома, но и в государственный Кремлевский дворец, а также кто шил форму для спортсменов московской Олимпиады-80.
"История столичной промышленности – это история научных открытий, новых технологий и продукции, которые применяются как в военной промышленности, авиастроении, космосе, так и в обычной жизни каждого из нас. Мы решили приурочить фотовыставку ко Дню московской промышленности и таким образом поближе познакомить жителей и гостей города с предприятиями, их достижениями и самыми известными изобретениями”, — приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Глава департамента уточнил, что в экспозиции представлены фотографии более 30 промпроизводств, некоторые из них около века работают в Москве и поставляют свою продукцию не только в разные уголки страны, но и за рубеж.
Пресс-конференция руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова - РИА Новости, 1920, 07.11.2019
7 ноября 2019, 11:50Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Пресс-конференция руководителя ДИПП города Москвы Александра Прохорова
Так, например, экспозиция знакомит всех желающих с фабрикой "Парижская Коммуна", которая за 98 лет существования изготовила 650 миллионов пар обуви. А также с заводом плавленых сыров "Карат", который во время Великой Отечественной войны, находясь на военном положении, производил сыр "Новый" для питания раненых и детей, а сегодня выпускает сыры специального назначения для космонавтов, служащих Российской армии, Северного и Тихоокеанского флота.
История фабрики "Собода", завода "Авангард", Карачаровского механического завода и многих других знаковых московских промышленных предприятий представлена в цифрах и фотографиях.
Фотовыставка будет работать до 1 ноября 2020 года.
Седьмого октября в столице отмечается День московской промышленности, который был учрежден по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2017 году как дань уважения производственным традициям столицы. Сегодня в Москве располагаются свыше 720 промышленных предприятий, на которых трудится около 700 тысяч человек.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровСергей СобянинМосква
 
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