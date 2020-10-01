https://ria.ru/20201001/fotosessiya-1578074915.html

Фанаты Ивлеевой неоднозначно восприняли ее смелый образ для фотосессии

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Мнения подписчиков по поводу необычного... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:49

2020-10-01T19:49

2020-10-01T19:49

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настя Ивлеева</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Мнения подписчиков по поводу необычного "лука" разошлись. На размещенных кадрах девушка позирует в красном корсете и кожаных брюках. Образ звезды дополнили массивные украшения, длинные ногти и оригинальная прическа. Поклонники засыпали Ивлееву комплиментами. "Неимоверно жду фоточки с этой фотосессии", — написала crazyxivleeva и добавила “икона!” в другом комментарии."Мой идеал внешности", — поделилась ivleyxdream."По-моему, великолепно", — сообщила fashion_belka_shop."Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!" — прокомментировала croxuy."Безупречная", — выразил мнение goga_legend.Но не все подписчики оценили смелый образ телеведущей. Некоторые из них отметили, что раньше Ивлеева выглядела не так "искусственно". "Мне одному кажется, что раньше она была лучше?" — спросил один из комментаторов.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес