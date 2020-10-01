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Фанаты Ивлеевой неоднозначно восприняли ее смелый образ для фотосессии
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Мнения подписчиков по поводу необычного... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:49
2020-10-01T19:49
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая и блогер <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настя Ивлеева</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Мнения подписчиков по поводу необычного "лука" разошлись. На размещенных кадрах девушка позирует в красном корсете и кожаных брюках. Образ звезды дополнили массивные украшения, длинные ногти и оригинальная прическа. Поклонники засыпали Ивлееву комплиментами. "Неимоверно жду фоточки с этой фотосессии", — написала crazyxivleeva и добавила “икона!” в другом комментарии."Мой идеал внешности", — поделилась ivleyxdream."По-моему, великолепно", — сообщила fashion_belka_shop."Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!" — прокомментировала croxuy."Безупречная", — выразил мнение goga_legend.Но не все подписчики оценили смелый образ телеведущей. Некоторые из них отметили, что раньше Ивлеева выглядела не так "искусственно". "Мне одному кажется, что раньше она была лучше?" — спросил один из комментаторов.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анастасия ивлеева, шоу-бизнес

Фанаты Ивлеевой неоднозначно восприняли ее смелый образ для фотосессии

19:49 01.10.2020
 
© Фото : @nastyaivleeva/InstagramНастя Ивлеева
Настя Ивлеева - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : @nastyaivleeva/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей личной странице в Instagram видео со съемок новой фотосессии. Мнения подписчиков по поводу необычного "лука" разошлись.
На размещенных кадрах девушка позирует в красном корсете и кожаных брюках. Образ звезды дополнили массивные украшения, длинные ногти и оригинальная прическа.
Поклонники засыпали Ивлееву комплиментами.
"Неимоверно жду фоточки с этой фотосессии", — написала crazyxivleeva и добавила “икона!” в другом комментарии.
"Мой идеал внешности", — поделилась ivleyxdream.
"По-моему, великолепно", — сообщила fashion_belka_shop.
"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!" — прокомментировала croxuy.
"Безупречная", — выразил мнение goga_legend.
Но не все подписчики оценили смелый образ телеведущей. Некоторые из них отметили, что раньше Ивлеева выглядела не так "искусственно". "Мне одному кажется, что раньше она была лучше?" — спросил один из комментаторов.
 
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Анастасия ИвлееваШоу-бизнес
 
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