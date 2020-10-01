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https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html
Геронтолог раскрыла секрет долголетия
Сохранить долголетие поможет сдержанность в питании, физическая активность и работа над умственными способностями в преклонном возрасте, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:04
2020-10-01T09:52
здоровье
италия
общество
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<strong>РИМ, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Сохранить долголетие поможет сдержанность в питании, физическая активность и работа над умственными способностями в преклонном возрасте, рассказала РИА Новости итальянский гериатр Сильвия Витали (Silvia Vitali).Первого октября в мире отмечается Международный день пожилых людей. <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a> входит в список из десяти стран с наиболее высокой продолжительностью жизни по версия различных организаций. Для женщин это показатель в среднем составляет 85 лет, для мужчин — почти 81.Врач добавила, что двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью.По ее словам, пенсионеры могут приступить к различным упражнениям, направленным на развитие внимания и способностей к распознаванию внешних стимулов. Это занятия, в том числе в виде приложений, по улучшению разделения внимания, способности удерживать в уме несколько вещей, а также "развитию рабочей памяти". "Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона", — привела пример специалист.Институт, названный в честь итальянского врача и ученого, лауреата Нобелевской премии Камилло Гольджи, входит в крупный медицинский центр Golgi-Redaelli, который занимается заболеваниями, восстановлением и поддержанием качества жизни пожилых людей.Также, отметила она, долгожителей объединяет приверженность низкокалорийной диете и небольшой объем порций.В этой связи она указала на умеренность в питании так называемой средиземноморской диеты."Паста, оливковое масло и помидоры в итальянской кулинарной истории не были в избытке, а потому потреблялись в скромных объемах. С другой стороны, не было и вредных жирных продуктов", — сказала врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/zdorove-1577841215.html
https://ria.ru/20200722/1574650399.html
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60
здоровье, италия, общество

Геронтолог раскрыла секрет долголетия

09:04 01.10.2020 (обновлено: 09:52 01.10.2020)
 
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
CC0 / beejees /
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РИМ, 1 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Сохранить долголетие поможет сдержанность в питании, физическая активность и работа над умственными способностями в преклонном возрасте, рассказала РИА Новости итальянский гериатр Сильвия Витали (Silvia Vitali).
Первого октября в мире отмечается Международный день пожилых людей. Италия входит в список из десяти стран с наиболее высокой продолжительностью жизни по версия различных организаций. Для женщин это показатель в среднем составляет 85 лет, для мужчин — почти 81.
"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет", — сказала Витале, которая в миланском гериатрическом институте Камилло Гольджи возглавляет отделение умственных расстройств и болезни Альцгеймера.
Врач добавила, что двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью.
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"Как сердечно-сосудистая система защищает себя, главную пользу от этого получает мозг", — сказала Витале.
По ее словам, пенсионеры могут приступить к различным упражнениям, направленным на развитие внимания и способностей к распознаванию внешних стимулов. Это занятия, в том числе в виде приложений, по улучшению разделения внимания, способности удерживать в уме несколько вещей, а также "развитию рабочей памяти". "Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона", — привела пример специалист.
Институт, названный в честь итальянского врача и ученого, лауреата Нобелевской премии Камилло Гольджи, входит в крупный медицинский центр Golgi-Redaelli, который занимается заболеваниями, восстановлением и поддержанием качества жизни пожилых людей.
"Другим вариантом может стать определенная выборочность в собственной жизни – если заняться более интересным видом деятельности, тогда для пожилых это может привести к лучшему результату", — сказала Витале.
Также, отметила она, долгожителей объединяет приверженность низкокалорийной диете и небольшой объем порций.
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"Она более предпочтительна, но должна быть сбалансирована с точки зрения белков. Часто внезапные диеты это не учитывают", — заявила гериатр.
В этой связи она указала на умеренность в питании так называемой средиземноморской диеты.
"Паста, оливковое масло и помидоры в итальянской кулинарной истории не были в избытке, а потому потреблялись в скромных объемах. С другой стороны, не было и вредных жирных продуктов", — сказала врач.
"Способность встать из-за стола, когда в животе осталось чуть-чуть места – это показатель сдержанности", — заключила специалист.
 
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