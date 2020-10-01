https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html

Геронтолог раскрыла секрет долголетия

Сохранить долголетие поможет сдержанность в питании, физическая активность и работа над умственными способностями в преклонном возрасте, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:04

2020-10-01T09:04

2020-10-01T09:52

здоровье

италия

общество

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<strong>РИМ, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Сохранить долголетие поможет сдержанность в питании, физическая активность и работа над умственными способностями в преклонном возрасте, рассказала РИА Новости итальянский гериатр Сильвия Витали (Silvia Vitali).Первого октября в мире отмечается Международный день пожилых людей. <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a> входит в список из десяти стран с наиболее высокой продолжительностью жизни по версия различных организаций. Для женщин это показатель в среднем составляет 85 лет, для мужчин — почти 81.Врач добавила, что двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью.По ее словам, пенсионеры могут приступить к различным упражнениям, направленным на развитие внимания и способностей к распознаванию внешних стимулов. Это занятия, в том числе в виде приложений, по улучшению разделения внимания, способности удерживать в уме несколько вещей, а также "развитию рабочей памяти". "Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона", — привела пример специалист.Институт, названный в честь итальянского врача и ученого, лауреата Нобелевской премии Камилло Гольджи, входит в крупный медицинский центр Golgi-Redaelli, который занимается заболеваниями, восстановлением и поддержанием качества жизни пожилых людей.Также, отметила она, долгожителей объединяет приверженность низкокалорийной диете и небольшой объем порций.В этой связи она указала на умеренность в питании так называемой средиземноморской диеты."Паста, оливковое масло и помидоры в итальянской кулинарной истории не были в избытке, а потому потреблялись в скромных объемах. С другой стороны, не было и вредных жирных продуктов", — сказала врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/zdorove-1577841215.html

https://ria.ru/20200722/1574650399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, италия, общество