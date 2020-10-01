https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578051503.html

"Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

"Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:37

2020-10-01T14:37

2020-10-01T14:54

михаил мишустин

госдума рф

андрей турчак

единая россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявил секретарь генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>."Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села - это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.В "Единой России" уточнили, что партия поддержит проект федерального бюджета.Турчак отметил, что для ЕР принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, а также партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была для ЕР приоритетной."Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. "Единая Россия" и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан", — заключил Турчак.Секретарь генсовета ЕР добавил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции ЕР в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Неверовым</a> он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее - с председателем правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/byudzhet-1577989758.html

https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578046253.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, андрей турчак, единая россия, экономика