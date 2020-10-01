Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578051503.html
"Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
"Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:37
2020-10-01T14:54
михаил мишустин
госдума рф
андрей турчак
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577993126_0:0:2613:1471_1400x0_80_0_0_60d32fbf84c93b3a05ed986147be0e81.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявил секретарь генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>."Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села - это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.В "Единой России" уточнили, что партия поддержит проект федерального бюджета.Турчак отметил, что для ЕР принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, а также партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была для ЕР приоритетной."Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. "Единая Россия" и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан", — заключил Турчак.Секретарь генсовета ЕР добавил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции ЕР в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Неверовым</a> он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее - с председателем правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/byudzhet-1577989758.html
https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578046253.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577993126_0:0:2613:1961_1400x0_80_0_0_b152a986a4ff8ed6db2579e4fd4a694e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, госдума рф, андрей турчак, единая россия, экономика

"Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

14:37 01.10.2020 (обновлено: 14:54 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфицеры Государственной фельдъегерской службы РФ вносят в здание Госдумы РФ документы проекта "Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
Офицеры Государственной фельдъегерской службы РФ вносят в здание Госдумы РФ документы проекта Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села - это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:02
В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
В "Единой России" уточнили, что партия поддержит проект федерального бюджета.
Турчак отметил, что для ЕР принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, а также партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была для ЕР приоритетной.
"Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. "Единая Россия" и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан", — заключил Турчак.
Секретарь генсовета ЕР добавил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее - с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с получателями субсидий по программе социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020-2024 годы - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 13:20
Мишустин призвал министров помочь парламентариям при рассмотрении бюджета
 
Обсудить1
Михаил МишустинГосдума РФАндрей ТурчакЕдиная РоссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул порт Мукран
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния