https://ria.ru/20201001/aviakatastrofa-1578028594.html
Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении Ан-26. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:43
2020-10-01T02:43
2020-10-01T09:40
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
чугуев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807399_0:200:1920:1280_1400x0_80_0_0_eed5d4727cc3d6b067ad13edfbd9ee5e.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/">Ан-26</a>.В момент падения, по его словам, он сидел практически рядом с кабиной пилотов.Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице. По предварительной версии, причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности и человеческий фактор.
https://ria.ru/20200928/perepiska-1577892120.html
Чушеляпник Лицокнига
погодите, ему объяснят как правильно отвечать и он вдруг вспомнит, что видел руку Кремля, накренившую самолёт
67
Роман Жарков
Ждём новостей «Корова и ворона рассказали об обстоятельствах крушения» — «Мууу! Кааррр! Напомним, что военно...»
14
24
чугуев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807399_212:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_b0a00bf2e7bd1530c06d8fa928efd6f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, украина