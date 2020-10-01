https://ria.ru/20201001/aviakatastrofa-1578028594.html

Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении Ан-26. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T02:43

2020-10-01T02:43

2020-10-01T09:40

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

чугуев

украина

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/">Ан-26</a>.В момент падения, по его словам, он сидел практически рядом с кабиной пилотов.Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице. По предварительной версии, причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности и человеческий фактор.

https://ria.ru/20200928/perepiska-1577892120.html

Чушеляпник Лицокнига погодите, ему объяснят как правильно отвечать и он вдруг вспомнит, что видел руку Кремля, накренившую самолёт 67

Роман Жарков Ждём новостей «Корова и ворона рассказали об обстоятельствах крушения» — «Мууу! Кааррр! Напомним, что военно...» 14

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чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, украина