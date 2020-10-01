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Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении Ан-26. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:43
2020-10-01T09:40
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
чугуев
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/">Ан-26</a>.В момент падения, по его словам, он сидел практически рядом с кабиной пилотов.Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице. По предварительной версии, причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности и человеческий фактор.
https://ria.ru/20200928/perepiska-1577892120.html
погодите, ему объяснят как правильно отвечать и он вдруг вспомнит, что видел руку Кремля, накренившую самолёт
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Ждём новостей «Корова и ворона рассказали об обстоятельствах крушения» — «Мууу! Кааррр! Напомним, что военно...»
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чугуев
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, чугуев, украина

Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

02:43 01.10.2020 (обновлено: 09:40 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как выжил при крушении Ан-26.
В момент падения, по его словам, он сидел практически рядом с кабиной пилотов.

"Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я, по ходу, подлетел, ударился головой. Я был в отключке", — приводит его слова ТСН.

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.
По предварительной версии, причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности и человеческий фактор.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26ЧугуевУкраина
 
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