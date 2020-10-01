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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578069471.html
Ереван обвинил Баку в артобстреле дороги на территории Армении
Пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли автодорогу на территории Армении,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:16
2020-10-01T19:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли автодорогу на территории Армении, расположенную поблизости от автотрассы Варденис-Мартакерт, ведущей в Карабах."Противник нанес артиллерийский удар по автодороге Варденис-Сотк в Армении", - написала Степанян в Facebook. Данных о пострадавших нет.Рядом с этой автодорогой расположена трасса, которая связывает армянский город Варденис с карабахским Мартакертом.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578064081.html
https://ria.ru/20201001/obstrel-1578060523.html
нагорно-карабахская республика
сша
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Уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры Минобороны Армении
Армянское Минобороны заявляет об уничтожении азербайджанского беспилотника и публикует видео.
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в артобстреле дороги на территории Армении

18:16 01.10.2020 (обновлено: 19:46 01.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли автодорогу на территории Армении, расположенную поблизости от автотрассы Варденис-Мартакерт, ведущей в Карабах.
"Противник нанес артиллерийский удар по автодороге Варденис-Сотк в Армении", - написала Степанян в Facebook. Данных о пострадавших нет.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 17:25Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении заявили, что завладели инициативой в боях в Карабахе
Рядом с этой автодорогой расположена трасса, которая связывает армянский город Варденис с карабахским Мартакертом.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 16:40Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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