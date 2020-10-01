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Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру
Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:26
2020-10-01T06:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
дженнифер энистон
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что несколько лет назад хотела бросить карьеру в кино, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/jennifer-aniston-quit-acting-film-role-smartless-podcast-morning-show-b699951.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. И хотя Энистон не назвала проект, который упомянула, она рассказала, что готовила его "за два года" до сериала "Утреннее шоу" (за роль ведущей Алекс Леви она была номинирована на премию "Эмми" в этом году. — Прим. ред.).Актриса также добавила, если она все-таки бросила бы сниматься в кино и сериалах после того неудачного опыта, то стала бы дизайнером интерьеров.
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кино и сериалы, новости культуры, дженнифер энистон

Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру

06:26 01.10.2020
 
© AP Photo / Frazer Harrison Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Frazer Harrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что несколько лет назад хотела бросить карьеру в кино, сообщает Independent.

"Два года назад я серьезно хотела бросить актерство, — прокомментировала Энистон. — Это произошло после того, как я завершила работу в одном проекте и подумала: "Он высосал из меня всю жизнь. Я теперь не знаю, что мне вообще интересно". Это был неготовый проект, но мы все были его частью. И в такие моменты ты всегда говоришь: "Я никогда больше, я не возьмусь за такое".

И хотя Энистон не назвала проект, который упомянула, она рассказала, что готовила его "за два года" до сериала "Утреннее шоу" (за роль ведущей Алекс Леви она была номинирована на премию "Эмми" в этом году. — Прим. ред.).
Актриса также добавила, если она все-таки бросила бы сниматься в кино и сериалах после того неудачного опыта, то стала бы дизайнером интерьеров.
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