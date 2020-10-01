https://ria.ru/20201001/aniston-1577987424.html

Дженнифер Энистон призналась, что хотела бросить актерскую карьеру

Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:26

2020-10-01T06:26

2020-10-01T06:26

культура

кино и сериалы

новости культуры

дженнифер энистон

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом, которые ведут подкаст SmartLess, рассказала, что несколько лет назад хотела бросить карьеру в кино, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/jennifer-aniston-quit-acting-film-role-smartless-podcast-morning-show-b699951.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. И хотя Энистон не назвала проект, который упомянула, она рассказала, что готовила его "за два года" до сериала "Утреннее шоу" (за роль ведущей Алекс Леви она была номинирована на премию "Эмми" в этом году. — Прим. ред.).Актриса также добавила, если она все-таки бросила бы сниматься в кино и сериалах после того неудачного опыта, то стала бы дизайнером интерьеров.

https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, дженнифер энистон