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Архив

Дым от пожара над домами города СтепанакертАзербайджан отправляет солдат в бой в армянской форме, заявили в Карабахе
18:21
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФРогозин объявил выговор начальнику арестованного главы "Восточного"
18:16
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Военнослужащие ВВС США на авиабазеНазван создатель американского истребителя шестого поколения
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Космодром ВосточныйРогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный"
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Захваченный армянскими силами азербайджанский танк Т-90Ереван заявил об уничтожении 600 единиц азербайджанской бронетехники
17:47
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Виталий КличкоВиталий Кличко заразился коронавирусом
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Президент США Дональд Трамп покидает избирательный участок после голосования. 24 октября 2020Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя
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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата ИларионВ РПЦ оценили идею о введении налога на бездетность
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Участники марша оппозиции в МинскеВ центре Минска прошел несанкционированный женский марш
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Город Банги в Центральноафриканской РеспубликеРоссия может увеличить число военных инструкторов в ЦАР
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Презентация обновленной бронированной разведывательно-дозорной машины пехоты (БРДМ) в Забайкальском краеРоссия направила в ЦАР новую партию боевых машин БРДМ-2
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Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКСРогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
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Учения артиллерийских подразделений АзербайджанаНазван главный поставщик оружия Азербайджану
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Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛавровымРуслан Казакбаев: Бишкек готов рассмотреть вопрос расширения базы Кант
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Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лабораторииВирусолог оценил риск возникновения опасных мутаций коронавируса
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Концерт Песня годаСеменович снялась без одежды
16:47
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Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелуВ храме карабахского Шуши прошло первое после обстрелов венчание
16:46
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Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города ГянджаВ Азербайджане рассказали о жертвах среди мирного населения в Карабахе
16:41
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром ПутинымЭрдоган предсказал конец Европы
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Производство лекарственных препаратовВ препарате от гриппа нашли противокоронавирусные свойства
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