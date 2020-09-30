https://ria.ru/20200930/zakonotvorchestvo-1578007641.html

Союзные депутаты разработают план модельного законотворчества

Депутаты Парламентского Собрания разработают план модельного законотворчества в Союзном государстве; такое решение принято на заседании Комиссии союзного... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:51

2020-09-30T15:51

2020-09-30T15:52

парламентское собрание союза беларуси и россии

законодательство

госдума рф

витебск

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Депутаты Парламентского Собрания разработают план модельного законотворчества в Союзном государстве; такое решение принято на заседании Комиссии союзного парламента по законодательству и Регламенту.Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, в заседании, которое прошло в среду в формате видеоконференции, приняли участие союзные парламентарии и представители Постоянного Комитета Союзного государства.Вопрос о модельном законотворчестве был рассмотрен членами Комиссии в соответствии с предложением председателя <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a> по усилению сотрудничества двух стран через принятие модельных законов. Инициативу поддержали эксперты в ходе заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам строительства Союзного государства. В целях определения конкретных тем для разработки первых модельных законодательных актов депутаты проведут парламентские слушания в ноябре 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>.В связи с возобновлением обсуждения дорожных карт по интеграции в Союзном государстве парламентарии также приняли решение о целесообразности продолжения работы над проектом Концепции сближения законодательства государств — участников Договора о создании Союзного государства. Отмечено, что для подготовки проекта был проведен мониторинг исполнения положений союзного договора, анализ действующей договорно-правовой базы в рамках Союзного государства и национального законодательства государств-участников, правоприменительной практики на предмет выявления отраслей, подлежащих гармонизации и унификации, выработаны формы, методы и основные направления такой деятельности. "Наша комиссия уже не первый год занимается гармонизацией и унификацией законодательства. В первую очередь для того, чтобы наши граждане на территории Союза чувствовали себя в равных условиях – в здравоохранении и медицине, в образовании, в социальной поддержке – пенсиях и прочем. Реализация модельных законов – это уже следующий уровень работы. Теперь в Витебске на парламентские слушания будут приглашены эксперты, представители органов исполнительной власти. Времени осталось мало, поэтому сразу сформировали рабочую группу. Впервые выходим на модельные законы, работа очень серьезная", — привели в пресс-службе комментарий председателя комиссии Артема Турова.

https://ria.ru/20200703/1573831479.html

витебск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, госдума рф, витебск