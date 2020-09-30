Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T05:41
2020-09-30T05:48
есихидэ суга
россия
синдзо абэ
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209797_0:188:3072:1916_1400x0_80_0_0_1e8cd804ee57ee13a4d429dc0b542bdf.jpg
<strong>ТОКИО, 30 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/">Ёсихидэ Суга</a> не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела поражение, так как надо было вкладывать больше средств в развитие проектов экономического сотрудничества, сообщила газета "Асахи".Издание отмечает, что новый премьер еще до состоявшегося во вторник разговора с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> подчеркивал свою приверженность курсу своего предшественника <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>. Об этом он говорил и во время избрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии, а после избрания на пост премьер-министра отметил необходимость подведения итогов послевоенной дипломатии Японии, но о мирном договоре с Россией отдельно не упомянул.После разговора с Путиным Суга подтвердил журналистам намерение вести диалог с Россией, чтобы не оставлять проблему "северных территорий", как в Японии называют <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, следующим поколениям и заявил, что почувствовал отклик со стороны Путина в стремлении вести откровенный обмен мнениями. Он также выразил желание как можно скорее провести личную встречу с российским президентом.Однако несмотря на приверженность Суги и его кабинета курсу Асэ, в администрации его кабинета некоторые считают, что политика предыдущего премьера в отношении России потерпела неудачу."Если бы действительно хотели вернуть острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы", - приводит газета мнение неназванного собеседника из верхушки администрации Суги.Издание напоминает, что Абэ активно продвигал диалог с Россией, провел с Путиным в общей сложности 27 встреч. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и "новый подход" в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и пришел к единому мнению с российским президентом о необходимости продвигать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла только о двух островах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577947601.html
https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577942653.html
Курилы навечно останутся в составе России. Они никогда не перейдут японцам. Это железобетонно!
33
Курилы - исконно японская территория и она вернется под контроль Японии. Это неизбежно.
32
3
россия
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209797_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ec7f4842b7a6169ea05d30f40d31b477.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
есихидэ суга, россия, синдзо абэ, япония, сша, в мире

СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России

05:41 30.09.2020 (обновлено: 05:48 30.09.2020)
 
© REUTERS / Nicolas DaticheИзбранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Nicolas Datiche
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела поражение, так как надо было вкладывать больше средств в развитие проектов экономического сотрудничества, сообщила газета "Асахи".
Издание отмечает, что новый премьер еще до состоявшегося во вторник разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал свою приверженность курсу своего предшественника Синдзо Абэ. Об этом он говорил и во время избрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии, а после избрания на пост премьер-министра отметил необходимость подведения итогов послевоенной дипломатии Японии, но о мирном договоре с Россией отдельно не упомянул.
После разговора с Путиным Суга подтвердил журналистам намерение вести диалог с Россией, чтобы не оставлять проблему "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, следующим поколениям и заявил, что почувствовал отклик со стороны Путина в стремлении вести откровенный обмен мнениями. Он также выразил желание как можно скорее провести личную встречу с российским президентом.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:56
Путин и Суга намерены развивать отношения между Россией и Японией
Однако несмотря на приверженность Суги и его кабинета курсу Асэ, в администрации его кабинета некоторые считают, что политика предыдущего премьера в отношении России потерпела неудачу.
"Если бы действительно хотели вернуть острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы", - приводит газета мнение неназванного собеседника из верхушки администрации Суги.
Издание напоминает, что Абэ активно продвигал диалог с Россией, провел с Путиным в общей сложности 27 встреч. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и "новый подход" в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и пришел к единому мнению с российским президентом о необходимости продвигать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла только о двух островах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Есихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 13:43
Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
 
Обсудить3
Есихидэ СугаРоссияСиндзо АбэЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния