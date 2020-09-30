СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России
05:41 30.09.2020 (обновлено: 05:48 30.09.2020)
© REUTERS / Nicolas DaticheИзбранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга
ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела поражение, так как надо было вкладывать больше средств в развитие проектов экономического сотрудничества, сообщила газета "Асахи".
Издание отмечает, что новый премьер еще до состоявшегося во вторник разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркивал свою приверженность курсу своего предшественника Синдзо Абэ. Об этом он говорил и во время избрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии, а после избрания на пост премьер-министра отметил необходимость подведения итогов послевоенной дипломатии Японии, но о мирном договоре с Россией отдельно не упомянул.
После разговора с Путиным Суга подтвердил журналистам намерение вести диалог с Россией, чтобы не оставлять проблему "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, следующим поколениям и заявил, что почувствовал отклик со стороны Путина в стремлении вести откровенный обмен мнениями. Он также выразил желание как можно скорее провести личную встречу с российским президентом.
29 сентября, 14:56Путин и Суга намерены развивать отношения между Россией и Японией
Однако несмотря на приверженность Суги и его кабинета курсу Асэ, в администрации его кабинета некоторые считают, что политика предыдущего премьера в отношении России потерпела неудачу.
"Если бы действительно хотели вернуть острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы", - приводит газета мнение неназванного собеседника из верхушки администрации Суги.
Издание напоминает, что Абэ активно продвигал диалог с Россией, провел с Путиным в общей сложности 27 встреч. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и "новый подход" в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и пришел к единому мнению с российским президентом о необходимости продвигать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла только о двух островах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
29 сентября, 13:43Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.