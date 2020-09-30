https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

СМИ рассказали о курсе нового премьера Японии по отношению к России

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T05:41

2020-09-30T05:41

2020-09-30T05:48

есихидэ суга

россия

синдзо абэ

япония

сша

в мире

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<strong>ТОКИО, 30 сен - РИА Новости.</strong> Новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/">Ёсихидэ Суга</a> не меняет курса в отношении России, однако в его администрации некоторые считают, что предыдущая политика потерпела поражение, так как надо было вкладывать больше средств в развитие проектов экономического сотрудничества, сообщила газета "Асахи".Издание отмечает, что новый премьер еще до состоявшегося во вторник разговора с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> подчеркивал свою приверженность курсу своего предшественника <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>. Об этом он говорил и во время избрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии, а после избрания на пост премьер-министра отметил необходимость подведения итогов послевоенной дипломатии Японии, но о мирном договоре с Россией отдельно не упомянул.После разговора с Путиным Суга подтвердил журналистам намерение вести диалог с Россией, чтобы не оставлять проблему "северных территорий", как в Японии называют <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, следующим поколениям и заявил, что почувствовал отклик со стороны Путина в стремлении вести откровенный обмен мнениями. Он также выразил желание как можно скорее провести личную встречу с российским президентом.Однако несмотря на приверженность Суги и его кабинета курсу Асэ, в администрации его кабинета некоторые считают, что политика предыдущего премьера в отношении России потерпела неудачу."Если бы действительно хотели вернуть острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы", - приводит газета мнение неназванного собеседника из верхушки администрации Суги.Издание напоминает, что Абэ активно продвигал диалог с Россией, провел с Путиным в общей сложности 27 встреч. В 2016 году он предложил план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и "новый подход" в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> он фактически отошел от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырех островов, и пришел к единому мнению с российским президентом о необходимости продвигать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла только о двух островах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Абэ Синдзо заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577947601.html

https://ria.ru/20200929/yaponiya-1577942653.html

dimanhvorost Курилы навечно останутся в составе России. Они никогда не перейдут японцам. Это железобетонно! 33

Artem Zolotovskyi Курилы - исконно японская территория и она вернется под контроль Японии. Это неизбежно. 32

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россия

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, синдзо абэ, япония, сша, в мире