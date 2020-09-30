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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577979812.html
Якутия в ноябре ожидает вторую партию вакцины от коронавируса
Первую пробную иммунизацию в Якутии получили 42 медработника в "красной зоне", вторую партию вакцины от коронавируса республика ожидает в ноябре этого года,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:42
2020-09-30T09:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Первую пробную иммунизацию в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> получили 42 медработника в "красной зоне", вторую партию вакцины от коронавируса республика ожидает в ноябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>."Вакцина поступила 18 сентября. Это первая пробная партия в количестве 42 дозы, производства института эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи... Иммунизация проводится внутримышечно в два этапа. Через 21 день необходимо ставить дозу повторно. Получили 42 медработника, которые работают с COVID-19. Это работники бригады скорой помощи и стационаров, работающих в так называемой "красной зоне". Сегодня от них многое зависит, поэтому их обезопасили прививками на добровольной основе", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в минздраве, сегодня в республике отрабатывают схему логистики и транспортировки вакцины, так как она достаточно требовательна к хранению."Вторая партия должна подойти в ноябре – это около 1000 доз вакцины. Опять же, прививаться будут медицинские работники плюс работники социальной сферы, которые работают в домах престарелых и домах-интернатах. Для населения, скорее всего, вакцина поступит в январе", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры из-за коронавируса в Якутии продлены до 1 октября, при этом с 18 сентября откроются кинотеатры, театры, музеи, концертные организации при половине загрузки зрительного зала, а также бассейны. Работники медучреждений Якутии 23 сентября впервые получили вакцину от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
республика саха (якутия)
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), российский фонд прямых инвестиций, общество

Якутия в ноябре ожидает вторую партию вакцины от коронавируса

09:42 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Первую пробную иммунизацию в Якутии получили 42 медработника в "красной зоне", вторую партию вакцины от коронавируса республика ожидает в ноябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
"Вакцина поступила 18 сентября. Это первая пробная партия в количестве 42 дозы, производства института эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи... Иммунизация проводится внутримышечно в два этапа. Через 21 день необходимо ставить дозу повторно. Получили 42 медработника, которые работают с COVID-19. Это работники бригады скорой помощи и стационаров, работающих в так называемой "красной зоне". Сегодня от них многое зависит, поэтому их обезопасили прививками на добровольной основе", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в минздраве, сегодня в республике отрабатывают схему логистики и транспортировки вакцины, так как она достаточно требовательна к хранению.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Вторая партия должна подойти в ноябре – это около 1000 доз вакцины. Опять же, прививаться будут медицинские работники плюс работники социальной сферы, которые работают в домах престарелых и домах-интернатах. Для населения, скорее всего, вакцина поступит в январе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что ограничительные меры из-за коронавируса в Якутии продлены до 1 октября, при этом с 18 сентября откроются кинотеатры, театры, музеи, концертные организации при половине загрузки зрительного зала, а также бассейны. Работники медучреждений Якутии 23 сентября впервые получили вакцину от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Российский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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