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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578001595.html
В Берлине пообещали способствовать введению санкций ЕС против Лукашенко
В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко до сих пор не введены на уровне ЕС, указывают на необходимость консенсуса в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:35
2020-09-30T14:35
протесты в белоруссии
штеффен зайберт
александр лукашенко
евросоюз
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до сих пор не введены на уровне <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, указывают на необходимость консенсуса в данном вопросе, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Он добавил, что по этому вопросу Германия "продолжает интенсивное обсуждение с европейскими партнерами", целью остается "введение подобных ограничительным мер".Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html
Санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификациям и насилию над протестующими - это, простите, служащие. Т.е. санкции вводят за то, что люди исполняли требования должностных и ведомственных инструкций? т.е. саботаж государственных обязанностей - это условие НЕПОПАДАНИЯ под санкции? на западе с логикой все в порядке?
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германия
белоруссия
РИА Новости
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штеффен зайберт, александр лукашенко, евросоюз, германия, белоруссия, в мире

В Берлине пообещали способствовать введению санкций ЕС против Лукашенко

14:35 30.09.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко до сих пор не введены на уровне ЕС, указывают на необходимость консенсуса в данном вопросе, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы твердо намерены с Европой, европейскими партнерами оказать влияние на то, чтобы санкции были действительно введены и вступили в силу, мы сожалеем, что это до сих пор было невозможно", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос о введении санкций против Лукашенко.

Он добавил, что по этому вопросу Германия "продолжает интенсивное обсуждение с европейскими партнерами", целью остается "введение подобных ограничительным мер".
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииШтеффен ЗайбертАлександр ЛукашенкоЕвросоюзГерманияБелоруссияВ мире
 
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