https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578001595.html

В Берлине пообещали способствовать введению санкций ЕС против Лукашенко

В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко до сих пор не введены на уровне ЕС, указывают на необходимость консенсуса в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:35

2020-09-30T14:35

2020-09-30T14:35

протесты в белоруссии

штеффен зайберт

александр лукашенко

евросоюз

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до сих пор не введены на уровне <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, указывают на необходимость консенсуса в данном вопросе, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Он добавил, что по этому вопросу Германия "продолжает интенсивное обсуждение с европейскими партнерами", целью остается "введение подобных ограничительным мер".Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html

sedlex76 Санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификациям и насилию над протестующими - это, простите, служащие. Т.е. санкции вводят за то, что люди исполняли требования должностных и ведомственных инструкций? т.е. саботаж государственных обязанностей - это условие НЕПОПАДАНИЯ под санкции? на западе с логикой все в порядке? 11

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германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, александр лукашенко, евросоюз, германия, белоруссия, в мире