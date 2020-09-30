В Берлине пообещали способствовать введению санкций ЕС против Лукашенко
БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. В Берлине сожалеют, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко до сих пор не введены на уровне ЕС, указывают на необходимость консенсуса в данном вопросе, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Мы твердо намерены с Европой, европейскими партнерами оказать влияние на то, чтобы санкции были действительно введены и вступили в силу, мы сожалеем, что это до сих пор было невозможно", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос о введении санкций против Лукашенко.
Он добавил, что по этому вопросу Германия "продолжает интенсивное обсуждение с европейскими партнерами", целью остается "введение подобных ограничительным мер".
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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