https://ria.ru/20200930/pogoda-1577977250.html
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в среду
Сухо, солнечно и до плюс 19 будет в последний день сентября в Москве, такая температура больше характерна для начала этого месяца, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:58
2020-09-30T07:58
2020-09-30T11:06
елена волосюк
поволжье
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сухо, солнечно и до плюс 19 будет в последний день сентября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, такая температура больше характерна для начала этого месяца, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_elena-volosyuk/" target="_blank" data-auto="true">Елена Волосюк</a>."Погода продолжает радовать, мы остаемся под влиянием антициклона с центром над <a href="http://ria.ru/location_Povolzhe/" target="_blank" data-auto="true">Поволжьем</a>. Он обеспечит нас сухой, тихой, солнечной и самое главное очень теплой погодой с температурным режимом на 4-5 градусов выше нормы, по сути своей у нас продолжается "бабье лето". В Москве днем при переменной облачности воздух прогреется до 17-19 градусов, в столичном регионе - до 15-20 градусов", - рассказала Волосюк.Она уточнила, что такие показания температуры больше характерны для начала сентября, нежели для последнего дня месяца."Ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется высоким - 754 миллиметра ртутного столба", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20200930/pogoda-1577984111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, поволжье, погода, москва, общество